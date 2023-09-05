Веселий принц Гаррі сходив на футбольний матч без Меган Маркл

Гаррі та ще безліч інших зірок стежили за грою Ліонеля Мессі в "Інтер Маямі" в Лос-Анджелесі. І принц мав набагато щасливіший вигляд, ніж на концерті Бейонсе.

Принц Гаррі приєднався до когорти зірок, які відвідали матч "Інтер Маямі" в Лос-Анджелесі. Він був без дружини, хоч ім'я Меган Маркл і значилося в списку гостей. І принц явно отримав більше задоволення, спостерігаючи за грою Ліонеля Мессі, ніж коли він був змушений веселитися на концерті Бейонсе в піджаку своєї дружини. Про це пише Daily Mail.

Зірки, зокрема принц Гаррі, Леонардо Ді Капріо і Селена Гомес, спостерігали за перемогою "Інтер Маямі" з рахунком 3-1.

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38-річний Гаррі мав зовсім інший вигляд, ніж у п'ятницю ввечері, коли його помітили з нудьгуючим виглядом з Меган Маркл під час концерту Бейонсе.

Він махав руками, переживав і розмахував своїм шарфом уболівальника LAFC.

Меган також мала з'явитися на матчі, але, схоже, не була присутня на зірковому заході.

У передматчевій формі "важливих гостей" були вказані герцог і герцогиня Сассекські. У всіх перерахованих 39 VIP-гостей поруч з ім'ям була вказана професія, за винятком пари, яку називали просто "принц Гаррі" і "Меган Маркл".

Список VIP-гостей Фото: Соцмережi

Принц Гаррі приєднався до натовпу знаменитостей, включно зі співвласником LAFC Віллом Ферреллом, Леонардо Ді Капріо, Оуеном Вілсоном, Селеною Гомес, Томом Голландом і Джейсоном Судейкісом.

Девід Бекхем, співвласник "Інтер Маямі", також спостерігав за тим, як його команда продовжує свою переможну серію в MLS з моменту приходу Мессі.

"Інтер Маямі" виграв матч із рахунком 3-1, а голи забили Факундо Фаріас, Хорді Альба і Леонардо Кампана. Мессі, якому платять 54 мільйони доларів на рік, також зробив дві результативні передачі.

Гаррі грав у футбол у школі в Ітоні і написав у своїх мемуарах, що любить усі види спорту.

"Я займався всіма "сухими" видами спорту, хоча регбі підкорило моє серце", — писав він. Причому "сухі види спорту" в Ітоні означали крикет, футбол, регбі або поло.

До мокрих видів спорту належали веслування, вітрильний спорт або плавання. Гаррі сказав, що гра в регбі для нього була свого роду терапією.

"Регбі дозволило мені дати волю своїй люті. Я просто не відчував болю, як інші хлопчики, і тому мені було не страшно на полі", — писав він.

Нагадаємо, принца Гаррі та Меган Маркл сфотографували в натовпі на стадіоні SoFi в Лос-Анджелесі в п'ятницю ввечері під час концерту Бейонсе. З ними були мати Меган Дорія Регланд та її партнерка за серіалом "Форс-мажори" і близька подруга Ебігейл Спенсер.

Судячи з фото, принцу довелося вдягнути піджак своєї дружини, тому що на концерті Бейонсе був дрес-код: щось срібне. А нічого такого в гардеробі принца не знайшлося.

У четвер Гаррі має здійснити поїздку до Великої Британії, щоб бути присутнім на щорічній церемонії вручення нагород WellChild Awards у Лондоні, благодійної організації, покровителем якої він залишається. Меган Маркл, судячи з усього, залишиться у США.

Принц, як повідомляється, не зустрічатиметься зі своїм батьком, або братом Вільямом, які працюватимуть, незважаючи на те, що в п'ятницю відзначається перша річниця смерті королеви Єлизавети.