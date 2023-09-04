Принц Гаррі відвідав концерт Бейонсе в піджаку своєї дружини (фото)

Герцоги Сассекські сходили разом із друзями на концерт Бейонсе.

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Принц Гаррі і Меган Маркл були помічені в приватній ложі на концерті Бейонсе в рамках її світового туру "Ренесанс". На стадіоні SoFi в Лос-Анджелесі герцог постав у жіночому піджаку, судячи з розташування ґудзиків, і шанувальники пари залишилися спантеличені його модним вибором. Про це пише Daily Mail.

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Відомо, що на шоу був дрес-код: фанати співачки мали вдягнути "щось срібне". Крім сірого піджака, на Гаррі були білі штани і сіра кофта. Хоча модний вибір, можливо, і сподобався його стильній дружині, деякі фанати задумалися, чому ґудзики на його піджаку розташовані не з того боку.

Одні вважають, що Гаррі вибрав вбрання для концерту в останню хвилину і йому довелося просити піджак у дружини, інші припустили, що він пробує "щось нове" і експериментує з гардеробом.

Як відомо більшості людей, ґудзики на жіночому одязі зазвичай пришиваються зліва, а на чоловічому — справа. На фото принца Гаррі чітко видно два темні ґудзики, пришиті до лівого боку його піджака.

Нагадаємо, ґудзики традиційно зроблені на лівій стороні жіночого одягу, тому що у вікторіанську епоху у жінок часто були покоївки та прислуга, які допомагали їм вдягнутися. Оскільки більшість людей є правшами, ґудзики на одязі розташовувалися на протилежному, лівому боці, щоб полегшити прислузі виконання своєї роботи. Тим часом чоловіки, як правило, одягаються самі, а це означає, що ґудзики на їхньому одязі призначені для того, щоб їхній власник міг застібати їх самостійно.

Раніше Фокус писав, що стало відомо, як принц Гаррі звертається до Меган Маркл.