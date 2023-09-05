Белла Торн прийшла на прем'єру фільму "Прісцилла" з нареченим

Пара познайомилася минулого року на пляжі Ібіци на дні народження Кари Делевінь, а три місяці тому Белла сказала заповітне "так" своєму коханому.

25-річна американська акторка і модель Белла Торн продемонструвала розкішний образ, з'явившись разом із нареченим на прем'єрі фільму "Прісцилла" в рамках 80-го щорічного Венеціанського кінофестивалю. Про це пише Daily Mail.

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Модель "OnlyFans" привернула до себе всю увагу, вийшовши на червону доріжку заходу в сукні кольору слонової кістки з відкритими плечима. Доповнюючи свій образ, вона одягла гостроносі туфлі на високих підборах темно-синього кольору, які надавали образу родзинки.

Як аксесуари вона одягла золоте кольє, браслет Cartier і безліч каблучок, включно з обручкою з діамантом смарагдового ограновування вагою понад 10 карат. Вона зробила гарний вечірній макіяж, а її руде волосся було укладене хвилями.

Белла Торн і Марк Еммс Фото: Getty Images

Тим часом її обранець, кінопродюсер Марк Еммс, мав стильний вигляд у чорній футболці, штанах і піджаку, який відповідав за кольоровою гамою вбранню Торн. Свій аутфіт він доповнив чорними туфлями і сонцезахисними окулярами.

Белла Торн Фото: Getty Images

Раніше Фокус писав, що Белла Торн запитала чоловіків, чому їм не подобається фільм "Барбі".