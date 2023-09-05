Каньє Вест, який оскандалився в Італії, полетів в Ірландію

46-річний репер вирушив у Дублін, щоб підтримати друга під час виступу на музичному фестивалі.

Після грандіозного скандалу, який спричинила поведінка Каньє Веста і його "дружини" Б'янки Цензорі в Італії, репер полетів в Ірландію. Про це пише Daily Mail.

Це була його перша поява на публіці після того, як він і Б'янка займалися непристойностями на борту катера під час прогулянки по каналах Венеції.

Каньє Веста помітили з членами його оточення в приватному терміналі Premium Services в аеропорту Дубліна.

Артист сів на приватний літак, щоб побачити виступ свого 25-річного приятеля Стіва Лейсі на фестивалі Electric Picnic, хедлайнеркою якого стала Біллі Айліш.

Каньє Вест в Ірландії

Каньє накрив голову чимось на кшталт шарфа, щоб залишатися в тіні на фестивалі, та намагався не привертати увагу.

Нагадаємо, хоч у Дубліні Каньє Вест поводився пристойно, в Італії його поведінка вже почала дратувати місцевих жителів.

Вони закликали репера та його подружку Б'янку Цензорі одягатися в закритіший одяг після того, як Б'янка кілька разів з'явилася на публіці босоніж і в абсолютно прозорих нарядах.

Але після інциденту у Венеції італійці вже відкрито почали закликати оштрафувати репера та видворити його з країни.

Катаючись на катері по каналах Венеції, Каньє Вест у якийсь момент з'явився з голим задом, тоді як Цензорі була між його колінами. Це відбувалося на очах перехожих і туристів.

Каньє Вест і Б'янка Цензорі у Венеції

Компанія, яка здає катери у Венеції та чиїми послугами скористався Каньє, вже заявила, що репер потрапив до їхнього чорного списку та більше не отримає їхнього судна в оренду. Вони також уточнили, що капітан, який керував катером, і гадки не мав, що відбувається в нього за спиною, інакше б він одразу висадив своїх пасажирів.

Venezia Turismo Motoscafi є однією з найвідоміших у Венеції компаній із прокату катерів. Зазвичай саме ця компанія обслуговує такі заходи як Венеційський кінофестиваль і бієнале.