Ґвалтівник і нарцис: ексдружина Костянтина Войтенка приголомшила деталями стосунків з актором (фото)

Через рік після розлучення з актором, Валентина вирішила розповісти про знущання з його боку.

Колишня дружина українського актора Костянтина Войтенка, 34-річна українська актриса і танцівниця Валентина Мариніна, розповіла шокуючі подробиці їхнього шлюбу. Через рік після офіційного розлучення, дівчина опублікувала у своєму Instagram-акаунті публікацію, в якій поділилася тим, що Костянтин її бив і знущався над нею.

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"Мій колишній чоловік — перверзний нарцис і ґвалтівник. Так знаю його я, колишня дружина і мама нашої спільної дитини. Він публічна людина, тато, який час від часу радіє своїй доньці. Він — колишній, який обирав і обирає зі мною насильницькі форми спілкування: газлайтинг, погрози, фінансове, психологічне та фізичне насильство", — почала свій пост Валентина.

Ексдружина українського актора зазначила, що вона тривалий час приймала такі форми і систему. За її словами, провина в прийнятті такої поведінки лежить на суспільстві, в якому вона виросла. Однак, після чергового випадку домашнього насильства, Мариніна викликала поліцію. Спроба залучити спеціальні органи провалилася, оскільки співробітники правоохоронних органів порадили їй помиритися з чоловіком.

"Коли я вперше і востаннє викликала поліцію після випадку фізичного домашнього насильства, поліція натякала: "Ви подумайте, може помиритеся? Інакше в нього виправні роботи і він уже буде "чіслітса". Нічого, що я в синцях, і мене за волосся вночі викидали з власної квартири. Головне ж, що в сім'ях так "не прийнято" — писати заяви на чоловіків, ще й таких публічних і начебто пристойних", — описує Валентина.

У своїй відвертій публікації танцівниця також наголосила, що якби така ситуація сталася в будь-якій іншій розвиненій країні світу, то вона отримала б належну підтримку та захист, а також можливість заборонити колишньому наближатися до неї та дитини.

Валентина додала, що після 5 років роботи з психологами і психотерапевтами, вона зважилася публічно висловитися про насильство і газлайтинг з боку Костянтина Войтенка.

"Тільки зараз я наважилася сказати публічно. Тільки зараз, уже рік як в офіційному розлученні, коли маю підтримку Ірландії, в якій будь-яка форма насильства карається законом і громадською думкою. Коли точно знаю, що я сама тепер умію інакше. Коли точно знаю, що я не винна. І коли дуже втомилася соромитися цього і про це мовчати", — зазначає вона.

Підбиваючи підсумки відкритого зізнання і звинувачень на адресу колишнього чоловіка, Валентина пояснила, що ґвалтівника від людини, яка намагається жити інакше, відрізняє вміння визнавати помилки і бажання змінюватися.

"У мого колишнього цього бажання немає. Як і просто щирого "вибач". Ймовірно, він і не зможе. Але я не його психотерапевт і не його мама. А мама його дитини, яка втомилася навіть після розлучення і переїзду за тисячі кілометрів відбиватися від його агресивності та маніпуляцій. Так, мій колишній чоловік і відомий актор Костянтин Войтенко — домашній тиран із, припускаю, нарцисичним розладом психіки і ґвалтівник", — написала в публікації українка.

Валентина Мариніна та Костянтин Войтенко

Реакція Нового каналу на звинувачення Войтенка

Адміністратори Telegram-каналу "Культурна Прачечна" звернулися до представників Нового каналу, де працює Костянтин Войтенко, за коментарями щодо звинувачень на адресу актора.

Там уточнили, що жодного рішення щодо подальшої співпраці з Войтенком не ухвалювали, актор і далі працюватиме у своїх проєктах. Ситуація може змінитися, але тільки в разі, якщо колишня дружина Костянтина подасть на нього офіційну заяву до відповідних органів.

"Для Нового каналу тема протидії домашньому насильству — одна з найважливіших. І в нашому контенті, і в соціальних кампаніях, і в політиці каналу як роботодавця. Якщо стане відомо про звернення до правоохоронних органів, а факт насильства доведено — офіційна реакція каналу буде невідкладною", — йдеться в повідомленні.

Крім того, за інформацією пабліка, незабаром вийде інтерв'ю Мариніної на YouTube, де буде розкрито більше деталей.

Після того, як Мариніна поділилася пережитим, їй в особисті повідомлення написали кілька жінок, які розповіли про домагання актора. Валентину розлютили нові подробиці про поведінку колишнього чоловіка, і вона поділилася ними з підписниками.

"Отримала повідомлення, і не одне. Він ще й зрадник!" — написала вона в Instagram-сторіс, показавши скріншот листування, в якому колега Костянтина повідомила про їхні неробочі стосунки.

Скріншот Instagram-сторіс Валентини Фото: Скриншот Скріншот Instagram-сторіс Валентини Фото: Скриншот

"Познайомилися на знімальному майданчику, почали спілкуватися. До сексу не дійшло тільки тому, що я в якийсь момент запитала в жартівливій формі, чи є дівчина. Він сказав ТАК, є наречена. На цьому я закінчила такі стосунки. Кілька разів записувалися, але вже в іншому руслі було спілкування", — йдеться в повідомленні.

Мариніну підтримало багато публічних людей, включно з Оленою Світлицькою, Аліною Доротюк, Анною Сагайдачною, Ксенією Мішиною, Катериною Тишкевич, Аліною Шаманською, Машею Єфросиніною, Анатолієм Анатолічем і Наталею Денисенко — колегою Войтенка за серіалом "Будиночок на щастя".

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Чи є реакція самого Войтенка?

Жодних публічних коментарів Костянтина не було, а його нинішня кохана, дизайнерка Наталя Камінська, після скандальної публікації одразу ж опублікувала спільні світлини з актором, підписавши їх лаконічно: "Наші літні спогади".

Що відомо про шлюб Войтенка і Мариніної

Костянтин і Марина вперше зустрілися 2010 року на кастингу в Москві, але познайомилися ближче трохи пізніше на другому сезоні українського телешоу "Танцюють всі!". Перед весіллям вони зустрічалися близько року. 8 серпня 2015 року актор і танцівниця пов'язали себе узами шлюбу, а вже за рік у зоряної пари народилася донька, яку назвали Емілією.

У жовтні минулого року Валентина повідомила у своєму Instagram про те, що вони офіційно розлучилися з Костянтином. Крім того, дівчина повернула своє дівоче прізвище. До цього в ефірі "Танців з зірками" Войтенко заявляв, що вони з дружиною переживають складний період, і в їхніх стосунках сталася криза.

Раніше Фокус писав, що Джонні Депп і Ембер Герд нарешті врегулювали свої позови про наклепу рамках судових розглядів про жорстоке поводження актора щодо дівчини.