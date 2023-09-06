Лінда Євангеліста зізналася, що бореться з раком уже 5 років

Одна з найвідоміших супермоделей 90-х сказала, що у неї "жахливий показник онкотипу", який пророкує ймовірність повернення раку.

58-річна канадська супермодель Лінда Євангеліста вперше розповіла про свою особисту багаторічну боротьбу з раком грудей. У новому інтерв'ю WSJ у випуску Men's Style Issue вона поділилася, що їй діагностували серйозне захворювання двічі: спершу 2018 року, а потім 2022 року.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

"Це було виявлено під час планової щорічної мамографії, — розповіла вона виданню. — Межі були не дуже хорошими, і через інші фактори здоров'я я без вагань, оскільки я хотіла залишити все позаду і не мати з цим справи, я вибрала двосторонню мастектомію. Думаючи, що я хороша і готова до життя. Рак грудей не збирався мене вбивати".

Модель італійського походження додала, що, незважаючи на всі її зусилля, вона дізналася про те, що рак повернувся, коли в липні 2022 року знову виявила пухлину в грудях.

Одна з найвідоміших супермоделей 90-их у розмові з журналом також згадала, що після того, як їй вдруге поставили страшний діагноз, вона сказала своєму онкологу "викопати дірку" в її грудях.

"Я не хочу, щоб це виглядало красиво. Я хочу, щоб ти провів розкопки. Я хочу побачити дірку у своїх грудях, коли ти закінчиш. Ти розумієш мене? Я не помру від цього, — пояснила Євангеліста таке різке висловлювання. — Я просто увійшла в той режим, коли я знаю, як робити — просто роби те, що маєш робити і переживи це".

Що стосується того, чому модель вважала за краще досі зберігати свою "битву" в таємниці, Євангеліста пояснила, що вона просто не була готова поділитися цією частиною свого життя зі світом, поки активно проходить лікування.

"Я тримала це в таємниці. Знала лише жменька людей. І я просто не з тих людей, яким доводиться всім ділитися, — сказала вона. — Я подумала про себе: "Одного разу я поділюся цим, але поки я переживаю це, абсолютно ні". Я не хочу, щоб Daily Mail чекала за моїми дверима, як вони роблять щоразу, коли щось відбувається.

Раніше Фокус писав, що Лінда Євангеліста розповіла, як її обличчю повернули форму за допомогою скотча для зйомок у Vogue.