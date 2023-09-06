"Мені потрібен чоловік, а не історична постать": Олена Зеленська розповіла, як на її родину вплинула війна

Перша леді України дала емоційне та відверте інтерв'ю.

Олена Зеленська, яка нещодавно здійснила офіційний візит до Швеції, де зустрілась із королівської родиною, дала відверте та емоційне інтерв'ю ВВС, та розповіла, як війна із Росією вплинула на її родину.

"Це, можливо, егоїстично, але мені потрібен чоловік, а не історична постать поруч", — сказала вона, зазначивши, що родині очікувано бракує часу на те, щоб бути разом.

"Але ми тримаємося. Ми маємо сили — і емоційні, і фізичні. І я впевнена, що ми витримаємо все", — додала вона.

Олена Зеленська та Володимир Зеленський Фото: Офис Президента Украины

Коли в лютому 2022 року Росія вторглась в Україну, Олена Зеленська разом зі своїми дітьми місяцями переховувалася в секретних місцях. Перша леді зізналась, що на початку війни її емоційний стан можна описати, як "постійне відчуття адреналіну".

Але їй треба було заспокоїтись і жити в "в тих умовах, які є".

Олена Зеленська продовжує виконувати обов'язки першої леді. Вона їздить світом, — сама, і разом із чоловіком, — зустрічається з лідерами інших країн та виступає з промовами.

Але вона зазначає, що родина роз'єднана.

"Ми маємо можливість бачитися всі разом не так часто, як, звісно, ми хотіли б. Синові не вистачає батька", — розповіла Олена Зеленська. Вона зізналась, що зараз її діти нічого не планують, адже їх життя після початку війни радикально змінилось.

"Мені боляче на це дивитись, тому що мої діти нічого не планують. Моїй доньці 19. В такому віці молодь мріє про подорожі, нові відчуття, емоції. У неї немає такої можливості. Тобто обмеження в часі, в тому, що ти можеш собі дозволити, вони існують, і ми якось намагаємося з цим жити", — розповіла перша леді.

Вона згадала, що із Володимиром Зеленським познайомилась ще коли вони навчались в одній школі та разом працювали над гумористичним шоу. Про те, щоб її чоловік став "історичною постаттю", вона ніколи не мріяла. І ті часи, коли він просто був поруч, нині згадує із жалем.

Але перша леді впевнена, що Володимир Зеленський "має енергію, силу волі, натхнення і впертість для того, щоб вистояти в цій війні".

"Я вірю в нього і я його підтримую. Я знаю, що в нього сил вистачає. Будь-яка людина в цій ситуації, яку я знаю, їй би було набагато важче, ніж йому. Він дійсно дуже-дуже міцна людина і витривала. І ця витривалість зараз нам всім дуже потрібна", — сказала Зеленська.

Олена Зеленська під час урочистостей на День Незалежності Фото: Офис Президента Украины

Один з останніх проєктів першої леді присвячений психічному здоров'ю та психосоціальній підтримці українців в умовах війни. Нині вона готується до Саміту перших леді та джентльменів, який пройде у Києві сьогодні, 6 вересня.

Саміт перших леді та джентльменів – міжнародне об’єднання подружжів перших осіб світу, започатковане Оленою Зеленською у 2021 році для обміну досвідом та для реалізації спільних проєктів заради добробуту людей у світі.

Перша леді сподівається, що зможе когось надихнути, або довести своїм прикладом, що "ми живемо, ми працюємо, ми йдемо вперед".

"Ніхто не може знати, що тебе очікує. І, звісно, ніхто не міг уявити, що в XXI сторіччі посеред Європи буде розв'язана така не просто війна. Вона настільки жорстока. Кривава війна. Я ніколи не уявляла, що я буду в цій ролі в цей час", — сказала вона, зазначивши, що вже півтора року українці не можуть бути впевнені в завтрашньому дні, та у майбутньому.

"У нас є величезна надія на перемогу, але, коли ми її дочекаємося, ми не знаємо. І це довге очікування, постійний стрес даються взнаки", — резюмувала перша леді України.

Нагадаємо, ведучім Саміту перших леді та джентльменів в Києві стане відомий британський актор та письменник Стівен Фрай.