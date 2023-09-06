Яскравий та ефектний макіяж: Топ-5 наймодніших тіней для повік

Якщо влітку бажання і можливості рясно фарбуватися немає через спеку, то восени зміна погоди може відродити любов до сміливих експериментів з макіяжем.

Коли справа доходить до трендів макіяжу для літа, завжди здається, що менше значить краще — легша тональна основа, продумані колірні акценти і мало тіней для повік або взагалі їх відсутність. Восени настає час експериментів, адже погода стає прохолоднішою і можна не побоюватися, що ретельно накладені на повіки тіні розмажуться від поту.

Осінь — прекрасний час, щоб випробувати нові кольори, нові продукти або навчитися нових технік, оскільки у вас більше часу і менше страху перед зіпсованим макіяжем. Восени 2023 року подумайте про те, щоб використовувати макіяж у більш захопливих і експериментальних формах. Основні тенденції цього сезону пов'язані з крайнощами: від ефектних вій "павукові лапки", до вишуканих кольорів тіней для повік.

Фокус зібрав п'ять головних трендів тіней для повік на осінь 2023.

Прохолодні тони

Тіні для повік холодних тонів стануть новим нейтральним трендом у 2023 році, наприклад, пильно-лілові, рум'яно-рожеві та димчасто-сірі. "Подумайте про м'якіші, туманніші відтінки кольору, які ніби обволікають очі", — каже Віктор Анайя, відомий візажист із Нью-Йорка.

Прохолодні відтінки тіней для повік у тренді на осінь 2023

Якщо ви використовуватимете димчасті тіні прохолодних відтінків, можете поєднувати їх з підведенням для очей для виразності й додати трохи гліттера, щоб підкреслити прохолодний ефект.

Макіяж лате

Осінній макіяж традиційно передбачає коричневі та бежеві відтінки, що дарують відчуття тепла і затишку.

Макіяж у стилі "лате"

Тож серед трендів на осінь 2023 — один з головних — це макіяж лате. Для тих, хто вже практично живе виключно в нюдових тонах, макіяж лате не складе труднощів, оскільки він складається з нашарування різних відтінків коричневого для створення монохромного образу.

Макіяж аура

Цей тренд перекочував з нігтів на повіки. Серед найпопулярніших — зелені тіні з глітером, які змушують ваші очі сяяти. Вам знадобляться два відтінки обраного кольору (але пам'ятайте про тренд на зелений).

Макіяж очей у стилі "аура"

Техніка напрочуд проста: нанесіть темніший мерехтливий відтінок на всю повіку до складки, створюючи форму в напрямку до скронь, а також на нижню лінію вій, потім нанесіть узгоджений яскравіший мерехтливий відтінок на центр повіки, щоб створити ефект ореолу.

Дофаміновий сплеск

Кислотно-яскраві кольори, здавалося, більше підходять для літа, але влітку нас гальмувала спека. Тож тренд на яскраві кольори тіней для повік перекочували в осінь.

Яскраві кольори тіней для повік у тренді

Один яскравий колір, або кілька контрастних, ви можете поєднувати їх на свій смак, і тоді ваш погляд точно буде найвиразнішим.

1990-ті не здаються

"Якщо є якесь десятиліття, яке найбільше вплинуло на макіяж за останні кілька років, то це, безумовно, 1990-ті роки", — каже Анайя. Але восени 2023 року, за словами візажиста, макіяж у стилі ретро буде більше в стилі гранж. А це означає чорна підводка для очей і сіро-чорні тіні для повік.

Ретро-стиль у макіяжі

Словом, смокі айс (smoky eyes) — знову в трендах. Це, нагадаємо, техніка макіяжу очей із плавним переходом від темного відтінку на рухомій повіці до світлого ближче до брови. Використовувати варто мінімум два відтінки тіней і ретельно розтушовувати межі. І завжди можна додати трохи глітеру, щоб макіяж виглядав не таким похмурим.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як отримати здоровий і сяючий колір обличчя без макіяжу.