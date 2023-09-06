60-річна актриса Емманюель Беар розповіла, що в дитинстві стала жертвою інцесту

Актриса не назвала ім'я кривдника і тільки згадала, що це був не її батько, знаменитий шансоньє Гі Беар.

Французька актриса Емманюель Беар розповіла, що в дитинстві стала жертвою інцесту. Про це вона згадала в новому документальному фільмі. Актриса розповіла, що в дитинстві вона зазнавала насильства протягом чотирьох років. Про це пише The Guardian.

60-річна Беар, яка знялася в десятках фільмів і серіалів, є співрежисером документального фільму, який був показаний на прес-конференції в Парижі у вівторок. Його транслюватимуть на французькому каналі M6 24 вересня.

Беар відома, завдяки ролям у фільмах "Місія нездійсненна", "Манон з джерела" і "8 жінок". Беар отримала кінопремію "Сезар" за фільм "Манон з джерела" 1986 року і ще сім разів була номінована на найвищу кінопремію Франції.

Французька актриса Емманюель Беар Фото: Getty Images

Документальний фільм під назвою "Така гучна тиша" включає в себе історії чотирьох жертв інцесту, а також власний досвід актриси.

У відеозверненні, показаному на пресконференції, Беар сказала, що спочатку вона не хотіла говорити про себе, а тільки про інших жертв інцесту. "Але їхня чесність і сміливість змусили мене теж висловитися", — сказала вона.

Вона зазначила, що насильство почалося, коли їй було 10 років, і тривало, поки їй не виповнилося 14-ть. Вона не назвала ім'я кривдника. Співрежисерка фільму, Анастасія Мікова, яка була на пресконференції, зазначила, що батько акторки, знаменитий композитор і шансоньє Гі Беар — не винен, не він був кривдником.

У документальному фільмі за кадром чути голос Беар, що звертається до кривдника. Вона каже: "Оскільки мій батько, моя мати і мої друзі нічого не помітили, ви могли робити це знову, і ви робили це протягом чотирьох років".

За словами Беар, її "врятувала" її бабуся.

Уряд Франції створив комісію із захисту жертв сексуального насильства. Оскільки близько 160 000 дітей щорічно стають жертвами сексуального насильства у Франції, а 5,5 мільйона дорослих французів постраждали від сексуального насильства в дитинстві.

Нагадаємо, раніше відомий співак Рікі Мартін подав до суду на свого племінника, який звинувачував його в сексуальному насильстві.