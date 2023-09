Флоренс П'ю в мереживній прозорій сукні з'явилася на церемонії Elle Style Awards 2023

Акторка вразила публіку своєю розкішною сукнею від Alexander McQueen.

27-річна британська акторка Флоренс П'ю, яка нещодавно з'явилася в гучному фільмі "Оппенгеймер", у мереживній прозорій сукні прийшла на церемонію вручення нагород Elle Style Awards спільно з Tiffany & Co. у The Old Sessions House у Лондоні. Про це пише Daily Mail.

Популярна висхідна зірка мала розкішний вигляд, одягнувши білу сукню з квітковим мереживом, що облягає фігуру. Сукня від Alexander McQueen з пре-колекції бренду весна-літо 2024 відрізнялася відкритою спиною, коротким шлейфом і коміром-бретелькою.

Флоренс П'ю Фото: Getty Images

Яскраво-синій манікюр і кілька коштовностей Tiffany & Co. доповнили ансамбль акторки.

Флоренс П'ю Фото: Getty Images

Флоренс П'ю не новачок у виборі такого вбрання: вона носила прозорі моделі, від зухвало відвертих до майже оголених. Наразі П'ю і Ріта Ора працюють пліч-о-пліч у відділі прозорої моди.

"Її стиль нонконформістський, як і її особистість, — сказала одного разу британському Vogue стиліст П'ю Ребекка Корбін-Мюррей. — Вона безсоромно любить те, що їй подобається, і не боїться ризикувати".

