Флоренс П'ю розповіла, чому радикально змінила зачіску

Актриса часто змінює зачіски і порушує негласні голлівудські правила.

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Британська актриса Флоренс П'ю пояснила, чому радикально змінила зачіску, відрізавши волосся. Про це пише Daily Mail.

Вона популярна висхідна зірка, яка залишила слід на червоній килимовій доріжці своїми модними образами.

Але на екрані Флоренс П'ю воліє обходитися без макіяжу, щоб покінчити з "марнославством", оскільки голлівудський гламур може відволікати глядачів, сказала вона.

Флоренс П'ю на червоній доріжці Фото: Getty Images

27-річна актриса з Оксфорда, яка нещодавно поголила голову для майбутньої романтичної драми "Ми живемо в часі", сказала, що завжди боролася за "контроль свого іміджу" в кіноіндустрії.

"Я навмисно вирішила виглядати саме так. Я хотіла позбутися марнославства", — сказала вона про свою драматичну зачіску, яку вона дебютувала на Met Gala ще в травні.

"Голлівуд дуже гламурний, і диктує правила, і особливо для жінок. Я хотіла це змінити", — сказала вона в інтерв'ю Radio Times.

"Щоразу, коли мені не потрібно бути гламурною або повністю нафарбованою, я борюся за те, щоб так і залишалося. Це допомагає аудиторії. Марнославство пішло. Єдине, на що тоді люди можуть дивитися, це твоє обличчя без косметики", — зазначила актриса.

Вона була номінована на "Оскара" за роль Емі Марч у картині "Маленькі жінки" 2019 року, з'явилася в "Чорній вдові" Marvel і у фільмі жахів "Сонцестояння". Флоренс зізналася, що їй подобалося себе в різних іпостасях і приміряти ролі "будь-якого розміру".

Флоренс П'ю на червоній доріжці Фото: Getty Images

Останній фільм, у якому вона з'явилася, — це "Оппенгеймер", що розповідає історію американського фізика Роберта Оппенгеймера, творця атомної бомби.

Флоренс П'ю дісталася роль Джин Тетлок, американської лікарки, у якої були стосунки з Оппенгеймером.

"Це один із найбільших і найскладніших фільмів, у яких я знімалася. Коли я йшла на знімальний майданчик, я не могла повірити, що там був той неймовірний адреналін, якого я давно не відчувала на зйомках. Це чудова річ, яку можна привнести на знімальний майданчик — вірити в себе і в те, що ти робиш", — розповіла актриса.

Трейлер фільму "Оппенгеймера"

Нагадаємо, "Оппенгеймер" уже був визнаний претендентом на отримання безлічі нагород. Головну роль виконав Кілліан Мерфі. А режисером став Крістофер Нолан. Також ролі в ньому виконали Емілі Блант, Роберт Дауні-молодший і Метт Деймон.

Офіційна прем'єра відбудеться 21 липня, тоді ж коли і прем'єра фільму "Барбі". І це вже породило кумедний флешмоб, прозваний "Барбенгеймер".