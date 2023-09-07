Б'янка Цензорі сходила в італійський ресторан топлес, прикриваючись подушкою з готелю

"Дружина" Каньє Веста прикрила груди оксамитовою диванною подушкою зі свого розкішного номера за 17 тисяч євро у Флоренції.

"Дружина" Каньє Веста, Бьянка Цензорі, знову продемонструвала свій оригінальний стиль в одязі, вийшовши на вулицю в колготках, прозорих пластикових туфлях і прикриваючи груди оксамитовою диванною подушкою. Про це пише Daily Mail

Каньє Вест при цьому мав звичайний вигляд: босоніж, але в шкарпетках, у чорній футболці та чорному худі, обмотаному навколо голови.

Вони прогулялися Флоренцією, а потім вирушили на шопінг до Мілана, де їх сфотографували біля модного бутика.

Бьянка Цензорі та її подушка

Опісля виявилося, що оксамитова подушка — це і справді всього лише подушка, а не оригінальне вбрання. Б'янка запозичила її зі свого готельного номера.

Під час відпустки у Флоренції 46-річний Вест і 28-річна Цензорі зупинилися в Royal Suite della Gherardesca — великому палаццо п'ятнадцятого століття, розташованому на території готелю Four Seasons Firenze.

Як видно на фотографіях номера, диван у вітальні прикрашений лавандовими оксамитовими подушками, ідентичними тій подушці, яку стискає Цензорі на фотографіях, що стали вірусними.

Незрозуміло, як у готелі Four Seasons Firenze ставляться до того, що гості беруть деталі інтер'єру із собою на вулицю.

Королівський люкс, який зараз займають Б'янка і Каньє, можна забронювати приблизно за 17 504 євро за ніч. Він вважається одним із найдорожчих і найекстравагантніших готельних номерів у Європі.

Розташований у колишніх дворянських покоях Палаццо делла Герардеска, він може похизуватися розкішними меблями, включно з хитромудрими фресками, керамічною підлогою Каподімонте XVIII століття, елегантною ліпниною і шовковими шпалерами.

Фото: Four Seasons Hotel Firenze

Номер, де зупинилися Б'янка Цензорі та Каньє Вест Фото: Four Seasons Hotel Firenze

Вишукана резиденція площею 234 квадратних метри може похизуватися грандіозним центральним коридором зі склепінчастими стелями і великими вікнами з видом на парк, що оточує готель.

У ньому також є їдальня на вісім осіб, кабінет і вітальня з паркетною підлогою — все це розкішно прикрашене відреставрованим антикваріатом.

У просторій ванній кімнаті, яка колись була офісом президента Південної залізничної компанії, є велика мармурова ванна в центрі і стіни, викладені плиткою, з іконографією в індустріальному стилі, що нагадує про її попереднього власника.

У Палаццо делла Герардеска впродовж століть також проживали багато видатних флорентійців, зокрема члени сім'ї Медічі та Папа Лев XI.

Знімки Цензорі вже стали вірусними. До того ж на них чітко видно, як над нею сміються перехожі. Інтернет-критики теж не залишилися осторонь і вже пожартували, що її безглузде вбрання стане популярним костюмом на Геловін.

Бьянка Цензорі та її подушка

"Усі сміються над нею. Дівчина, про що, чорт забирай, ти думаєш? Навіть якщо це всього лише рекламний хід, усі сміються над тобою!" — прокоментував один із критиків.

Джерела стверджують, що Вест і Цензорі шокують італійців своїм вбранням, готуючись до запуску нової модної колекції Yeezy.

Ситуація досягла нового апогею минулого тижня, коли Б'янку і Каньє Веста застукали за непристойностями на катері відомої човнової компанії у Венеції.

Місцеві жителі зажадали оштрафувати репера і видворити його разом із дружиною з Італії.

Venezia Turismo Motoscafi, компанія, якій належить катер, на якому каталися Вест і Цензорі, вже заявили, що парі довічно заборонили користуватися її послугами.