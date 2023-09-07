Нова супермодель: що відомо про Вітторію Черетті, нову пасію Леонардо Ді Капріо

Віднедавна 25-річну Вітторію називають новою дівчиною голлівудського актора, який славиться своїми численними романами з моделями.

Вітторію Черетті, яку називають однією з "нових супермоделей" разом з Кендалл Дженнер і сестрами Хадід, нещодавно сфотографували за поцілунками з Леонардо Ді Капріо. До цього вони разом відпочивали на яхті. Вітторія — відома й успішна модель, тож підходить під "профіль" Лео, який, як відомо за його минулими романами, ласий на дівчат з подіуму. Чим знаменита Вітторія Черетті, пише Hola.

Італійська модель Вітторія Черетті була однією з найуспішніших зірок 2018 року, швидко зарекомендувавши себе як популярне обличчя, як на подіумах, так і в рекламних кампаніях. У неї за плечима низка обкладинок Vogue, зокрема випуск, присвячений 125-річчю американського Vogue.

Вітторія Черетті

Для ювілейного випуску вона знімалася з Ешлі Грем, Кендалл Дженнер, Джіджі Хадід та іншими висхідними зірками подіуму.

Вітторія Черетті

Вона також була обличчям косметичної лінії Dolce & Gabbana. У сезоні весна-літо 2017 Черетті взяла участь у 41 показі, включно з Dior, Valentino і Chanel.

Вітторія Черетті народилася в Брешії, Італія. Її батько — Джузеппе Черетті, власник компанії з виробництва підлогових покриттів, а мати Франческа — домогосподарка.

Вітторія Черетті

Модельним бізнесом вона почала займатися ще у віці 14 років, коли вона пройшла у фінальний раунд конкурсу Elite's Model Look.

Незабаром після цього Вітторія підписала контракт з агентством і взяла участь у своєму першому показі в Мілані для дизайнера Крістіни Ті. Відтоді вона співпрацювала з такими брендами, як Dior, Celine, Alexander McQueen і Louis Vuitton.

Вітторія Черетті на вечірці з друзями

Дизайнери люблять Вітторію за її класичну вишукану красу. Тож, крім рекламних кампейнів для Dolce & Gabbana, вона знімалася для Chanel, Prada, Valentino, Versace, Moschino і Fendi.

А нещодавно вона похвалилася своїм новим рекламним кампейном для Gucci.

Вітторія Черетті

Зараз Вітторія Черетті живе на Лонг-Айленді. В інтерв'ю французькому Vogue Черетті згадала, що вивчала б акторську майстерність або психологію, якби не почала кар'єру моделі.

Вона вийшла заміж за Маттео Міллері, італійського діджея, 1 червня 2020 року на Ібіці, Іспанія. І оскільки повідомлень про розлучення не було, Вітторія, ймовірно, все ще офіційно одружена.

Вітторія Черетті зі своїм чоловіком Маттео Міллері

Нагадаємо, за поцілунками Вітторію і Леонардо застали під час вечірки в клубі на Ібіці, Іспанія.

Усе сталося в клубі Hï Ibiza, одному з наймодніших і найдорожчих закладів Ібіци.

Черетті також відпочивала з Ді Капріо на яхті, а потім їх бачили на побаченні в Каліфорнії. Парочка насолоджувалася морозивом.