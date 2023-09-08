Кейт Мосс знялася в новій рекламі модного бренду Bing (фото, відео)

Супермодель приміряла кілька стильних образів для рекламного кампейну.

49-річна британська супермодель Кейт Мосс знялася в новій рекламі модного бренду Bing. Про це бренд повідомив у своєму Instagram-акаунті, опублікувавши відповідні фото.

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Зірка подіумів продемонструвала свою струнку фігуру, вдягнувши темно-сірі джинси скінні з блискучими чорними чобітьми вище коліна на підборах, червоно-чорно-білу ткану куртку і білий топ. Її волосся було розпущене, а макіяж зроблений з акцентом на очі.

"Представляємо Кейт Мосс для ANINE BING осінь 2023 року, фотографія Кріса Коллса", — йдеться у підписі Bing.

Модель також приміряла класичний чорний костюм на голе тіло з гостроносими черевиками.

Bing належить Anine Bing, модному бренду з Лос-Анджелеса, заснованому 2012 року Анін Бінг, засновницею і головним креативним директором, і Ніколаєм Бінгом, засновником і головним виконавчим директором.

"Це, безумовно, найбільший момент, який мене зачепив відтоді, як я заснував @aninebingofficial 11 років тому. Кейт Мосс завжди була моєю музою №1", — розповіла дизайнерка. — Від самого початку вона була присутня на всіх мудбордах колекцій. Я назавжди вдячна за цю можливість продовжувати розвивати свій бренд і втілювати в життя всі мої мрії".

Натхненний скандинавською простотою й американською енергією, Bing створив глобальний дім моди, що спеціалізується на предметах повсякденного гардероба та інвестиціях для сучасних жінок.

Згідно з пресрелізом, дизайни Bing "ретельно створені з тканин і матеріалів найвищої якості, включно зі шкірою, шовком, льоном, кашеміром і 14-каратним золотом".

Раніше Фокус писав, що дохід модельного агентства Кейт Мосс зріс утричі за рік.