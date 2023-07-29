Дохід модельного агенства Кейт Мосс зріс утричі за рік

Супермодель заснувала своє агентство талантів у вересні 2016 року.

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49-річна британська супермодель Кейт Мосс за період 2022 року збільшила дохід свого модельного втричі. Про це пише Daily Mail.

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Зірка подіумів заснувала своє агентство талантів у вересні 2016 року, і нові акаунти показали, яку величезну суму фірма Кейт заробила для моделей. Рахунки її компанії Kate Moss Agency Limited показали, що збори, належні її моделям, зросли з 814 000 фунтів стерлінгів до 2,1 мільйона фунтів стерлінгів протягом року.

Кейт Мосс Фото: marcjacobs.com

У список моделей, з якими вона працює, входять її власна 20-річна дочка Ліла Грейс, а також співачка 32-річна британська Рита Ора, 32 роки і син рокера Боббі Гіллеспі, 19-річний Люкс. Ще в січні Кейт підписала контракт з колишньою дівчиною Круза Бекхема Блісс Чепмен, додавши її до свого зростаючого списку модельних талантів. Блісс приєдналася до своєї зведеної сестри, 22-річної Ельфі Рейгейт, яка також раніше підписала контракт з агентством Кейт Мосс.

Модельна фірма Кейт тепер має активи на суму понад 6 мільйонів фунтів стерлінгів, що доводить, що вона все ще заробляє вражаючі суми, навіть не виходячи на подіум.

Кейт, якій наступного року виповниться 50 років, продовжує залишатися однією з найбільш затребуваних моделей країни після 35 років роботи в бізнесі. Свою кар'єру Мосс почала 1988 року у віці 14 років. Вона була на обкладинці Vogue понад 40 разів.

Її дочка Ліла Грейс, яку Кейт ділить зі своїм колишнім партнером Джефферсоном Гаком, останніми роками пішла її стопами. Ліла вперше почала працювати моделлю п'ять років тому і дебютувала на подіумі на показі Miu Miu SS21.

Мати і дочка разом брали участь у модних показах і цього року разом з'явилися на Met Gala в Нью-Йорку.

Раніше Фокус писав, що Ліла Мосс прикрасила обкладинку травневого випуску Vogue Korea.