Букінгемський палац поділився рідкісним портретом королеви Єлизавети в річницю її смерті (фото)

Портрет був зроблений у жовтні 1968 року британським фотографом Сесілом Бітоном.

8 вересня 2022 року королева Єлизавета II — найдовше правлячий монарх в історії Сполученого Королівства — померла у віці 96 років. Це був один із найбільш пам'ятних моментів XXI століття: новини промайнули телевізійними каналами і прогриміли радіостанції по всьому світу. У Сполученому Королівстві розпочався 10-денний період жалоби, а біля Вестмінстерського абатства люди стояли в черзі до 24 годин, щоб продемонструвати свою повагу. І вперше за довгий час на британський трон зійшов король.

Рік по тому Букінгемський палац випустив портрет покійної королеви, який раніше не публікували, спочатку зроблений у жовтні 1968 року Сесілом Бітоном.

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"Відзначаючи першу річницю смерті Її Величності та мого вступу на престол, ми з великою любов'ю згадуємо її довге життя, віддане служіння і все, що вона значила для багатьох із нас, — сказав у своїй заяві її син, король Чарльз. — Я також глибоко вдячний за любов і підтримку, які були надані мені і моїй дружині протягом цього року, оскільки ми робимо все можливе, щоб бути корисними всім вам".

На портреті 42-річна королева Єлизавета носить всі королівські регалії, включно з оксамитовою накидкою і Володимирською тіарою. Діадема являє собою кола, що перетинаються, інкрустовані блискучими діамантами і перлинами-підвісками. Вона дарує камері — і Бітону — легку, стриману посмішку.

Зображення вперше було ненадовго показано на виставці портретів Бітона в Національній портретній галереї в листопаді 1968 року. (На той час це була перша ретроспектива живого фотографа в Британському музеї). Коли виставка закінчилася в березні 1969 року, Фотографія повернулася в архіви і більше ніколи не показувалася громадськості.

Раніше Фокус писав, що Сара Фергюсон розкрила останні слова королеви Єлизавети II.