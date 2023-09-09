У Техасі виявили кішку, яка краде речі у своїх сусідів (відео)

Власниця кішки зазначила, що спершу домашня улюблениця брала речі лише вдома, проте пізніше почала "красти" в сусідів.

У місті Каті, штат Техас, з'явився кішка-злодюжка на ім'я Клео. Домашня вихованеця стала предметом розмов у місті через те, що цього літа неодноразово забирала речі з будинків сусідів. Про це розповіла власниця тварини Джин Віт виданню KHOU-11.

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На відео жінки показано, як її кішка Клео приносить у свій будинок безліч предметів одягу, ганчірок та інших речей. За її словами, все починалося доволі невинно в її власному домі, проте кішці стало цього замало і вона почала ходити до сусідів.

Клео принесла так багато речей, що Віт поставила на подвір'ї свого будинку стіл і написала табличку, в якій сказано: "Моя кішка — злодій. Будь ласка, перегляньте її здобич і заберіть свої речі". Попередньо жінка випрала всі знахідки пухнастого клептомана.

Крім того, господиня кішки з незвичайним умінням сказала, що Клео, схоже, "не кається", але вона хотіла б "попросити вибачення від її імені".

"Я хочу вибачитися, тому що деякі речі, які вона принесла додому, наприклад жіноча коригувальна білизна, досить дорогі", — сказала Віт. — Пара сусідів розповіли мені, що вона залізла в їхній будинок через вікно".

Можна було б подумати, що сусіди засмутяться через зникнення своїх речей, але Клео завоювала хорошу репутацію і тепер стала сенсацією в соціальних мережах.

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