Дженніфер Лопес у чоботях зі зміїної шкіри та замшевій куртці відвідала показ Coach

Вже 4 роки Джей Ло є амбасадором люксового бренду Coach.

54-річна американська співачка й акторка Дженніфер Лопес стала гостею на показі Coach під час Тижня моди в Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

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Знаменитість є амбасадором люксового бренду з 2019 року, а нещодавно стала обличчям їхньої колекції весна-літо 2023 року і в спеціальному кампайні до Дня матері.

Для появи на модному заході акторка обрала коричневу замшеву оверсайз куртку з бахромою та чоботи до коліна зі зміїної шкіри. Джей Ло доповнила ефектний ансамбль срібною сумочкою за 395 доларів з колекції Coach Shine. Волосся акторки було зібране в недбалий пучок, сонцезахисні окуляри Fendi за 450 доларів завершили її образ.

Дженніфер Лопес Фото: Getty Images

Вона сиділа в першому ряду разом з головним редактором Vogue Анною Вінтур і головним редактором британського Vogue Едвардом Еннінфулом.

Едвард Еннінфул, Дженніфер Лопес і Анна Вінтур Фото: Getty Images

Тиждень моди в Нью-Йорку стартував у четвер і триватиме до середи, 13 вересня. Нова колекція Coach містить "капсулу чарівних сумок з принтом поцілунку", а також "кілька дуже рідкісних сумок (Re)Loved, натхнених шоу".

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