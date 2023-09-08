Принц Вільям і Кейт відвідали церковну службу на честь річниці смерті королеви (фото, відео)

Принц і принцеса Уельські віддали данину поваги покійній королеві невеликою приватною службою.

Кейт Міддлтон і принц Вільям сьогодні, 8 вересня, вирушили в собор Святого Давида в Пембрукширі, Уельс, щоб відвідати невелику приватну службу на честь річниці смерті королеви Єлизавети II. Про це пише Hello.

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Минув рівно рік відтоді, як найдовгоправляючий монарх країни помер у Балморалі у віці 96 років. Сьогодні шанувальники по всьому світу вшановують Єлизавету.

Натовпи зібралися, щоб мигцем побачити прибуття Кейт і Вільяма на територію собору на світанку, але їм довелося чекати, оскільки через туман гелікоптеру пари довелося змінити маршрут, а їхнє прибуття затрималося більш ніж на годину.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Під час служби Вільям вийшов уперед разом із Кейт, яка поклала квітковий букет із білих троянд перед фотографією королеви Єлизавети II.

Члени королівської сім'ї на деякий час зупинилися, дивлячись на зображення королеви. Вільям виглядав похмурим, а Кейт опустила голову і виглядала помітно схвильованою.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон на церковній службі Фото: Getty Images

Преподобна Сара Роуленд Джонс, декан Сент-Девідса, сказала парафіянам: "Особливо приємно вітати вас тут, Ваші Королівські Високості, у першу річницю смерті Її покійної Королеви Єлизавети II. Сьогодні незліченна безліч людей згадуватимуть її і з сумом, і з великою любов'ю, ще раз дякуючи їй за довге життя відданого служіння, як і ми тут".

Кейт мала розкішний вигляд у бордовому ансамблі, одягнувши пальто від Eponine з колекції осінь-зима 23 і капелюх від Sahar Millinery. Мати трьох дітей вирішила висловити свою повагу за допомогою моди, уникаючи чорного кольору. До вбрання принцеса підібрала елегантні сережки з перлами.

Вільям вибрав класичний чорний костюм, білу сорочку і краватку.

Раніше Фокус писав, що принц Гаррі вшанував пам'ять королеви Єлизавети II зворушливою промовою.