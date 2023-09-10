Белла Хадід постала в образі лисого футуристичного робота для кампейну Heaven

На рекламних знімках модель також позує поруч із собою, створюючи особливо дивний ефект.

26-річна американська модель Белла Хадід, яка взяла тривалу перерву в індустрії через боротьбу з хворобою Лайма, невпізнанна у футуристичній рекламній кампанії лінії Heaven by Marc Jacobs Fall '23. Серію фотографій, натхненних штучним інтелектом, бренд опублікував у своєму Instagram-акаунті.

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На зображеннях зірка подіумів постала в образі лисого футуристичного робота, одягненого в черевики Marc Jacobs Kiki і спідню білизну, схожу на обладунки.

Белла Хадід Фото: Instagram @heavn

Сфотографована Карлейном Джейкобсом і стилізована Даніель Емерсон, кампанія демонструє нову "Kiki Group", яку бренд описує як "асортимент готового одягу та аксесуарів з дизайнерськими кодами Kiki".

На іншому знімку Хадід позує в рожевому топі та джинсовій мініспідниці поруч із собою, її волосся майорить на вітрі, коли вона дивиться на себе лису в срібних обладунках.

Белла Хадід Фото: Instagram @heavn

На третій світлині супермодель палестинського походження позує повністю оголеною з оригінальною прикрасою на вусі.

Белла Хадід Фото: Instagram @heavn

Раніше Фокус писав, що Белла Хадід у латексній сукні знялася в рекламному кампейні.