Ілон Маск став батьком водинадцяте: імʼя дитини

У генерального директора Tesla та SpaceX наразі підростає 10 дітей. Його первісток помер на 10-му тижні життя.

52-річний американський мільярдер Ілон Маск та його колишня дівчина, 35-річна канадська співачка Граймс (Клер Буше), втретє стали батьками, хоча раніше повідомлялося про непорозуміння між ними. Про це повідомляється в новій біографії генерального директора Tesla.

Згідно з оглядом біографії Маска, яка була написана журналістом Волтером Ісасоном і має бути опублікована 12 вересня, підприємець і співачка стали батьками третьої спільної дитини. У колишньої пари народився син на ім'я Техно Механікус, який також називається "Тау". Хлопчик став одинадцятою дитиною Маска.

Подробиць щодо місця народження дитини немає. Також незрозуміло, чи його народила сурогатна мама, як це було з донькою експари у грудні 2021 року — Ексою Дарк Сідерель, яку звуть Y.

4 травня 2020 року у Маска та Граймс народився син X Æ A-12, чиє ім’я пізніше було змінено на X Æ A-Xii, або просто X.

Тепер у бізнесмена та співачки підростають троє спільних дітей.

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Ілон Маск та Граймс Фото: Getty Images

Крім них, Маск також є батьком шести дітей, яких він виховує зі своєю колишньою дружиною, канадською письменницею Джастін Вілсон. Проте первісток мільярдера Невада помер у дитинстві.

Згодом народилися близнюки Вівіан Дженна Вілсон і Гріффін. Перша подала заяву на зміну свого імені та статі та заявила, що більше не бажає мати звʼязків зі своїм батьком.

Потім Вілсон народила трійню на ім'я Кай, Саксон і Даміан у 2006 році.

А у 2021 співробітниця його компанії Шивон Зілліс народила багатодітному батьку близнюків — сина Страйдера та дочку Ейзур.

Ілон Маск з першою дружиною та дітьми Фото: Getty

Нагадаємо, Ілон Маск відреагував на звинувачення у відключенні Starlink біля Криму.

Також Фокус писав про непорозуміння між Маском та його сином-трансгендером.