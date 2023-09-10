61% британців вважають, що принца Гаррі слід виключити з лінії успадкування

Нове опитування показує, що респонденти скептично ставляться до домагань Сассексів на престол.

Три чверті британців вважають, що Гаррі та Меган не повинні отримувати гроші з державної скарбниці, і більшість із них хотіли б, щоб герцогів виключили з лінії спадкоємності. Про це свідчить нове ексклюзивне опитування MailOnline.

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Лише 15 відсотків опитаних британців вважають, що герцог і герцогиня мають мати право на фінансовану платниками податків охорону та інші витрати, тоді як переважна більшість у 74 відсотки заявили, що вони повинні забезпечувати себе самостійно.

Герцог і герцогиня Сассекські відійшли від ролі старших членів королівської сім'ї 2020 року, заявивши, що хочуть працювати над досягненням "фінансової незалежності", а пізніше поскаржилися на те, що їх відрізали від королівської сім'ї.

Меган Маркл і принц Гаррі Фото: Getty

Нове опитування також показує, що респонденти скептично ставляться до домагань Сассексів на престол, причому переважна більшість вважає, що їх слід повністю виключити з лінії спадкоємності.

Будучи другою дитиною короля Чарльза III, принц Гаррі є п'ятим у черзі на престол після свого брата принца Вільяма, племінників принців Джорджа і Луї та племінниці принцеси Шарлотти.

Тим часом Меган не стоїть у черзі на трон, як і принцеса Уельська, але двоє її дітей із Гаррі, принц Арчі та принцеса Лілібет Маунтбаттен-Віндзор, є шостим і сьомим.

За рік після смерті королеви (її похорон став останньою подією, на якій Гаррі та Меган були присутні разом із королівською сім'єю) громадськість висловила свою думку про герцога і герцогиню, які проживають у США.

Тоді як Гаррі і Меган, як і раніше, користуються низькою національною повагою, імовірно, через нападки на його сім'ю, старший брат принца і його дружина — Вільям і Кейт — стали найпопулярнішими членами королівської сім'ї.

Крім того, принц Вільям і принцеса Кейт очолюють список тих, хто, на думку громадськості, має отримувати державні гроші через Суверенний грант, випереджаючи Чарльза і Каміллу.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Раніше стало відомо, за що Кейт Міддлтон і принц Вільям найбільше зляться на принца Гаррі.