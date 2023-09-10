61% британців вважають, що принца Гаррі слід виключити з лінії успадкування
Нове опитування показує, що респонденти скептично ставляться до домагань Сассексів на престол.
Три чверті британців вважають, що Гаррі та Меган не повинні отримувати гроші з державної скарбниці, і більшість із них хотіли б, щоб герцогів виключили з лінії спадкоємності. Про це свідчить нове ексклюзивне опитування MailOnline.
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Лише 15 відсотків опитаних британців вважають, що герцог і герцогиня мають мати право на фінансовану платниками податків охорону та інші витрати, тоді як переважна більшість у 74 відсотки заявили, що вони повинні забезпечувати себе самостійно.
Герцог і герцогиня Сассекські відійшли від ролі старших членів королівської сім'ї 2020 року, заявивши, що хочуть працювати над досягненням "фінансової незалежності", а пізніше поскаржилися на те, що їх відрізали від королівської сім'ї.
Нове опитування також показує, що респонденти скептично ставляться до домагань Сассексів на престол, причому переважна більшість вважає, що їх слід повністю виключити з лінії спадкоємності.
Будучи другою дитиною короля Чарльза III, принц Гаррі є п'ятим у черзі на престол після свого брата принца Вільяма, племінників принців Джорджа і Луї та племінниці принцеси Шарлотти.
Тим часом Меган не стоїть у черзі на трон, як і принцеса Уельська, але двоє її дітей із Гаррі, принц Арчі та принцеса Лілібет Маунтбаттен-Віндзор, є шостим і сьомим.
За рік після смерті королеви (її похорон став останньою подією, на якій Гаррі та Меган були присутні разом із королівською сім'єю) громадськість висловила свою думку про герцога і герцогиню, які проживають у США.
Тоді як Гаррі і Меган, як і раніше, користуються низькою національною повагою, імовірно, через нападки на його сім'ю, старший брат принца і його дружина — Вільям і Кейт — стали найпопулярнішими членами королівської сім'ї.
Крім того, принц Вільям і принцеса Кейт очолюють список тих, хто, на думку громадськості, має отримувати державні гроші через Суверенний грант, випереджаючи Чарльза і Каміллу.
Раніше стало відомо, за що Кейт Міддлтон і принц Вільям найбільше зляться на принца Гаррі.