Джулія Фокс вийшла у світ топлес, прикривши груди "наклейками" зі шкіри

Епатажна зірка продовжила серію сміливих модних образів.

33-річна американська модель і акторка Джулія Фокс продемонструвала свою струнку фігуру у відвертому образі. В ефектному вбранні знаменитість сфотографували в Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

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Знаменитість, яка часто виходить за межі моди, відмовилася від сорочки, оголивши груди і прикривши їх тільки чорними наклейками зі шкіри зі сріблястими деталями. Під грудьми в неї був ледь помітний чорний корсет у формі клітинки.

Її волосся було заплетене у дві косички, закріплені у формі бантиків чорними стрічками. Фокс доповнила образ парою обтислих чорних легінсів і чорними туфлями з ворсистим матеріалом. Чорна шкіряна сумочка зі срібними заклепками і ланцюжками завершила ансамбль колишньої дівчини Каньє Веста. Джулія вважала за краще не носити прикраси, зосередивши увагу на своєму образі.

Джулія Фокс Фото: Getty Images

Джулія Фокс любителька відвертих вбрань, які зробили її однією з найсміливіших ікон моди цього покоління — від образу з презервативів і силіконової сукні з волосся до бюстгальтера з джинсів.

Раніше Фокус писав, що Джулія Фокс вийшла на публіку в ланцюгах на голе тіло і шкіряному плащі.