Марго Роббі була помічена на прогулянці з дитиною подруги (фото)

У Марго та її чоловіка Тома Акерлі немає власних дітей, проте вона піклувалася про малюка подруги.

33-річна австралійська акторка Марго Роббі була помічена на прогулянці з друзями. Зокрема, зірку сфотографували, коли вона йшла вулицями Лос-Анджелеса, тримаючи в руках переноску з малюком. Про це пише Daily Mail.

Для виходу зірка фільму "Барбі" обрала стильний образ. Знаменитість продемонструвала свої довгі стрункі ноги в джинсових шортах з манжетами, до яких підібрала молочний топ на бретельках і білу сорочку на ґудзиках, яку залишила розстебнутою.

Роббі доповнила ансамбль парою червоних лакованих босоніжок Chanel з ремінцем на п'яті, чорними сонцезахисними окулярами і білою сумкою з довгим ремінцем. Як аксесуари акторка вибрала сережки-підвістки і золоте намисто.

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Австралійська зірка несла дитину подруги в перенесенні з прикріпленим вентилятором, щоб малюкові було прохолодно. Хоча в неї та її чоловіка Тома Акерлі немає власних дітей, вона дбайливо й акуратно ставилася до дитини.

Нагадаємо, Марго провела чудове літо в професійному плані, завдяки приголомшливому успіху її фільму "Барбі", в якому вона грає головну героїню. Він був офіційно названий найкасовішим фільмом 2023 року всього через місяць після виходу в прокат.

Блокбастер, у якому Раян Гослінг грає Кена, перевершив фільм Super Mario Bros. Movie у світовому прокаті, а раніше цього місяця Variety повідомила, що з моменту його виходу в липні фільм зібрав загалом 1,36 мільярда доларів. Крім того, він також став найкасовішим фільмом в історії Warner Bros.

Також Фокус писав, що Марго Роббі в купальнику з глибоким декольте позувала на відпочинку в Греції.