Сальма Хаєк показала купальник для оксамитового сезону (фото)

Зірка екрану показала себе без макіяжу на фоні океану.

57-річна мексикано-американська акторка Сальма Хаєк продемонструвала купальник для оксамитового сезону — відпочинок на початку осені. Знімками зірка "Вічних" ділиться у своєму Instagram з понад 26 млн підписників.

Знаменитість постала на фоні океану в ефектному купальнику з чорно-білими візерунками. До пляжного образу у вересні Сальма Хаєк додала волошкову накидку та золоте кольє. Волосся акторки було розпущене, вона постала на фото без макіяжу.

Зокрема зірка екрану продемонструвала світлий манікюр на коротких нігтях.

"Що не так з недільним блюзом? Азул!!!" — зазначила мама однієї дитини.

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Сальма Хаєк

"Люблю всі ваші вбрання!!! Як ви ніколи не виходите з моди?", "Ти ідеальна… прекрасна русалка, ти частина моря", "Все ще найпрекрасніше створіння, яке коли-небудь існувало", — коментують новий знімок фоловери дружини французького мільярдера Франсуа-Анрі Піно.

Нагадаємо, Сальма Хаєк та Анджеліна Джолі зводили своїх дітей на вечерю.

Також Фокус писав про святкування 57-го дня народження Сальми Хаєк.