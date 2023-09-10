Дженніфер Лопес у напівпрозорій сукні відвідала модний показ (фото)

Артистка приєдналася до Кари Делевінь під час Тижня моди в Нью-Йорку.

54-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес зʼявилася на публіці в напівпрозорій сукні. Про це пише Daily Mail.

Зірка сцени приєдналася до Ґабріель Юніон і Кари Делевінь на показі Ralph Lauren весна-літо 2024 у Нью-Йорку.

Джей Ло привернула увагу публіки, одягнувши багатошарову шовкову напівпрозору сукню з металевими деталями. Верхня частина ансамблю була лише частково застібнута, демонструючи масивне срібне намисто, яке покривало більшу частину її грудей.

Коричневий ремінь із великою срібною та золотою пряжкою від бренду був обернутий навколо її сукні.

Дженніфер Лопес Фото: Getty Images

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Дружина Бена Аффлека носила в руці клатч кремового відтінку. Її довге волосся було укладене локонами.

Дженніфер Лопес Фото: Getty Images

Лопес також додала до аутфіту висячі сережки. На публіці в цей день вона зʼявилася без чоловіка, оскароносного актора Бена Аффлека, з яким вони одружилися влітку 2022 року.

Дженніфер Лопес Фото: Getty Images

Нагадаємо, Дженніфер Лопес вчергове знялася в рекламному кампейні італійського бренду спідньої білизни.

Також Фокус писав про появу Дженніфер Лопес на показі Coach у Нью-Йорку.