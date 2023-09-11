11 вересня 2023 року: Феодори Олександрійської — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна поширювати плітки та мити голову.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобної Феодори Олександрійської. Феодора, бувши християнкою, щасливо жила зі своїм багатим чоловіком в Олександрії, поки не впала в перелюбство. Бажаючи спокутувати свій гріх, вона коротко обстригла волосся, одягла чоловічий одяг і вирушила в чоловічий монастир, де себе видала за чоловіка, назвавшись ім'ям "Феодор". У Житії описано диво, здійснене Феодорою — під час посухи, завдяки її молитвам у висохлому колодязі з'явилася вода. Тільки після її смерті ченці дізналися, що разом із ними в монастирі жила жінка в чоловічому образі.

Що не можна робити 11 вересня:

брехати;

поширювати плітки;

мити голову.

Народні прикмети та повір'я:

ще літають бджоли — осінь буде затяжною;

на Феодорі закінчується літо і починається осінь;

озимі добре сходять — буде гарний урожай;

цілий день земля мокра — скоро почнуться дощі.

День ангела святкують:

Іван, Олеся.

Народилися в цей день:

1862 рік — О. Генрі, американський письменник;

1864 рік — Павло Грабовський, український поет, перекладач.

Також цього дня:

1943 рік — створюють державний український хор імені Г. Верьовки;

1997 рік — Європейська конвенція з прав людини набуває чинності для України;

2001 рік — терористичний акт 11 вересня 2001 року.