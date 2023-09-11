54-річна Дженніфер Еністон, яка помітно схудла, показала фігуру в бікіні (фото, відео)

Акторка відпочила в компанії друзів, серед яких були Джиммі Кіммел з дружиною і Джейсон Бейтман зі своєю другою половинкою.

Американська акторка Дженніфер Еністон потішила своїх 43 мільйони підписників в Instagram серією фото і відео, як вона провела літо, назвавши пост "Літнє фотозвалище".

На знімках можна побачити, що відпочивала зірка не одна, а в компанії друзів, серед яких помічені Джиммі Кіммел і Джейсон Бейтман з їхніми дружинами Моллі МакНірні та Амандою Анка. До них також приєднався Вілл Спек, який був одним із режисерів фільму 2010 року "Перемикач", де знімалися Еністон і Бейтман.

У відео, опублікованому в каруселі, Джен йде, обмотавшись смугастим рушником. На ній — чорне бікіні, яке особливо чітко підкреслює струнку фігуру зіркм, якій можуть позаздрити навіть юні дівчата.

Групу з п'яти осіб помітили, коли вони разом йшли доріжкою на відкритому повітрі, а Еністон мала шикарний вигляд у чорній сукні-комбінації. Моллі та Аманда вибрали білі літні сукні.

На іншому знімку три дами гуляли разом, демонструючи своє модне вбрання. Так, Дженніфер викликала фурор у білій сукні до щиколотки, поєднавши її з сірою сумкою. Моллі одягла чорний укорочений топ з відповідною чорною спідницею із зухвалим розрізом на стегнах, а Аманда мала шикарний вигляд у чорній сукні з коміром-бретелькою і шльопанцях.

У пості можна побачити також собак акторки, посиденьки біля багаття і смачні фрукти.

Останнім часом Еністон стала більш активною в соціальних мережах. Нещодавно вона поділилася своїм дитячим фото, у такий спосіб відзначивши дворіччя власної лінії з догляду за волоссям LolaVie.

Зараз Джен повністю поринула в роботу. Нещодавно вийшов третій сезон її серіалу "Ранкове шоу", де Еністон не тільки грає, а й продюсує проєкт. Визнане критиками шоу повертається 13 вересня 2023 року на Apple TV+ з 10 епізодами, перші два з яких виходитимуть новими серіями щосереди до 8 листопада 2023 року.

Раніше Фокус писав, що Дженніфер Еністон показала вправу, яка їй допомагає тримати фігуру у формі.