Памела Андерсон без макіяжу відвідала модний показ у Нью-Йорку

Софія Річі та Памела Андерсон були в першому ряду показу Proenza Schouler на Тижні моди в Нью-Йорку.

Памела Андерсон і Софія Річі — лише дві знаменитості, присутні на показі Proenza Schouler Ready to Wear під час Тижня моди в Нью-Йорку. Зірка "Рятувальників Малібу" і дочка співака Лайонела Річі сиділи поруч у першому ряду. Памела мала приголомшливий вигляд без макіяжу і великої кількості косметики. Віднедавна вона відмовилася від звички фарбуватися. Про це пише Daily Mail.

56-річна Памела Андерсон мала прекрасний вигляд у довгій чорній сукні з блискучим ліфом з коміром і рукавами довжиною три чверті.

Памела Андерсон і Софія Річі Фото: Getty Images

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Вона прибрала волосся в гладку зачіску і, вірна своєму новому правилу ігнорувати макіяж, з'явилася на показ без косметики на обличчі.

Треба зазначити, що Памела Андерсон і Софія Річі стали небагатьма зі знаменитостей на показі Proenza Schouler Ready to Wear під час Тижня моди в Нью-Йорку.

Крім них на показ колег-дизайнерів завітав дизайнер Марк Джейкобс і акторка Томмі Дорфман з "13 причин чому".

Сам показ був досить цікавим. У Джека Маккалоу і Лазаро Ернандеса з'явилася нова монограма. Це абстрактна PS, яка більше схожа на символ нескінченності, ніж на літери.

Сам показ проходив у штаб-квартирі Phillips на Парк-авеню.

У колекції представили вибілені джинси, чорні шкіряні пальта, вітровки і сітчасті сукні, зроблені зі стрічок.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Памела Андерсон уклала новий модельний контракт з Pandora і стала зіркою рекламного кампейну, демонструючи свою природну красу і три нові колекції діамантів, створених у лабораторії.

Памела Андерсон

Віднедавна модель і акторка живе в Канаді, звідки вона родом, у будинку своєї бабусі, продавши маєток у Малібу. І проводить час на городі, де вирощує овочі для свого столу. Памела Андерсон однією з перших зірок відкрито заявила про те, що дотримується вегетаріанської дієти, не носить шкіру та хутро і захищає права тварин.