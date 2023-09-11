Друзі Б'янки Цензорі розповіли, що з нею зробив Каньє Вест

За словами тих, хто добре знає Б'янку, Вест контролює дружину і хоче зробити з неї радикальну копію Кім Кардаш'ян.

Друзі ймовірної дружини 46-річного репера Каньє Веста, 29-річної архітекторки з Мельбурна Б'янки Цензорі, серйозно занепокоєні тим, що після початку стосунків з американським музикантом дівчина стала фактично недоступною для тих, із ким дружила і спілкувалася раніше, пише Pinkvilla.

Як розповіло журналістам джерело, котре називають "близьким другом" Цензорі, вона "відрізана" від свого кола спілкування і почувається "застряглою і самотньою".

"Усі вкрай стурбовані. Вона не така. Вона неймовірно відверта і жива людина, яка ніколи не вміє тримати рота на замку", — каже приятель дівчини.

Протягом усього серпня і перші тижні вересня Вест і Цензорі перебувають в Італії, де пара потрапила в низку скандалів, пов'язаних з непристойними вбраннями Бьянки, а також через недвозначну поведінку пари під час прогулянки на річковому таксі, коли Каньє зняв штани, а його дружина сіла перед ним на коліна. Ті, хто добре знають Цензорі, стверджують, що насправді з нею все набагато сумніше. Вони вважають, що Каньє Вест намагається перетворити австралійку на радикальну версію своєї колишньої дружини Кім Кардаш'ян і зробити з неї Кім 2.0.

Також друзі Б'янки кажуть, що дівчина повністю перебуває під контролем музиканта, а її сумні очі та необхідність носити вкрай вульгарні образи викликають у неї депресію.

Б'янка вже стала об'єктом насмішок

Натомість Кім Кардаш'ян, яка свого часу хоч і насилу, але все ж поклала край сімейному життю з репером, звела спілкування з колишнім чоловіком до мінімуму. Інсайдери кажуть, що Кім вкрай незручно за його витівки перед їхніми чотирма дітьми. Знаменитість не знає, як пояснити їм, що відбувається з їхнім батьком.

Тимчасом Daily Mail пише, що Бьянка і Вест в Італії стали не просто призвідниками скандалів, а й банальним об'єктом для насмішок. Так, нещодавно Цензорі, яка носила безліч ексцентричних вбрань під час відпустки пари в Італії, була помічена з чоловіком на прогулянці вулицями Флоренції майже топлес, тримаючи на грудях фіолетову подушку, щоб прикрити груди. Пізніше в такому ж вигляді вона з'явилася в ресторан. На опублікованих у мережі фотографіях видно, як люди дивляться їм услід і сміються. Інтернет-критики також висміювали Веста і Цензорі за те, що вони намагалися виглядати різкими, але зазнали такої вражаючої невдачі.

"Усі сміються над нею, лол. Дівчино, про що, чорт забирай, ти думаєш? Навіть якщо це всього лише рекламний хід, жарт над тобою!", "Люди сміються над ними. А не типу: "Ух ти, дивись, це Каньє". Це: "Ух ти, ці люди живуть у нашій чудовій країні і думають, що вони дійсно щось значать", "Вони думають, що вони такі авангардисти, але світ сміється над ними", "Вони ганьблять нашу країну. Якщо це для розголосу, то вони помиляються, тому що така поведінка викликає огиду в порядних людей", "Ми сміємося над вами", — пишуть користувачі.

Зі свого боку інсайдери припустили в бесіді зі Page Six, що витівки Б'янки і Каньє, які привертають увагу, можуть бути частиною рекламного трюку з просування його "неминучого" нового альбому. Вони кажуть, що Вест планує серйозне "повернення" в кар'єрі, і що дії його і його "дружини" є частиною більш масштабного плану, спрямованого на те, щоб люди говорили про нього.

Раніше Фокус писав, який вигляд Бьянка мала до знайомства з Каньє Вестом.