Княгиня Шарлен вийшла у світ разом зі своїми дітьми

Останнім часом княгиня Монако стала частіше з'являтися на людях разом із чоловіком, князем Альбером.

Княгиня Монако Шарлен приєдналася до свого чоловіка, князя Альбера, на щорічному пікніку. Це вже була п'ята поява князівського подружжя на публіці за цей тиждень. Але цього разу з ними були їхні діти: близнюки Жак і Габріелла. Про це пише Daily Mail.

Сім'ю князя Монако сфотографували в парку Принцеси Антуанетти в Монако. І Альбер, і Шарлен, схоже, виступають єдиним фронтом після заяв, що вони живуть окремо і бачаться тільки "за попереднім записом".

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Шарлен, яка тримала в руках букет квітів, була одягнена в чорну блузку з квітковим візерунком і чорну максіспідницю.

Княгиня Шарлен Фото: Facebook Palais Princier de Monaco

Її діти, наслідний принц Жак і його сестра Габріелла, тримали в руках по букету і були одягнені в біле.

На традиційному пікніку до сім'ї також приєдналася Шарлотта Казірагі в яскравій сукні Chanel Resort 2020.

"Пікнік у Монако" — це щорічний захід, який вважається еквівалентом вечірок у британському королівському саду, що проводяться щоліта.

Князівське подружжя на королівському пікніку в Монако Фото: Facebook Palais Princier de Monaco

Щороку його відвідують близько 10000 монегасків, оскільки це вважається останньою великою подією сезону.

Минулого року принц Альбер сказав журналу People: "Це кумедна подія, справді найприємніший момент у році. Там панує чудова, дуже неформальна обстановка. Меса, що відкриває його, трохи формальна, але потім вона переходить у пікнік, і виникає атмосфера невеликої коктейльної вечірки".

"Просто чудово мати можливість прогулятися і поговорити в стилі "розкажи мені про своє літо" з людьми, яких ти знаєш", — зізнався князь.

Раніше він уже з'являвся в компанії своєї дружини. Критики князя вважають, що це вимушений захід, бо французькі таблоїди почали писати про те, що Шарлен і Альбер не живуть разом.

Цього тижня пара кілька разів з'являлася разом, включно з незграбним інтерв'ю на першому телеканалі Монако і відвідуванням турніру "19-та лунка" Кубка Принцеси Монако в четвер.

Альбер і Шарлен опинилися в центрі спекуляцій після того, як у європейських ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що вона живе у Швейцарії і бачить свого чоловіка тільки "за попереднім записом".

Джерело, близьке до королівської пари, повідомило французькій газеті Voici, що княгиня і син Грейс Келлі — всього лише "церемоніальна пара". Інсайдер також заявив, що Шарлен пообіцяла повертатися в Монако в офіційних випадках. Також їй дозволено частіше бачити дітей.

Чутки про те, що Шарлен нещаслива в шлюбі, виникли з дня її весілля, коли вона розплакалася прямо на церемонії.

Після з'ясувалося, що, вирушивши у весільну подорож, Шарлен і князь Альбер навіть ночували в різних готелях.