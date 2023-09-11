Кім Кардаш'ян позувала у вінтажному рожевому бікіні Chanel за $7 тисяч (фото)

Зірка змінила купальник від свого бренду SKIMS на вінтажний від Chanel.

42-річна американська теледіва Кім Кардаш'ян продовжує тренд на Барбікор, змінивши свої звичайні купальники Skims на дороге вінтажне бікіні Chanel 1990-х років. Про це пише PageSix.

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Бізнесвумен насолоджувалася відпочинком під час поїздки на острови Теркс і Кайкос. Папараці сфотографували зірку "Кардаш'ян" на пляжі. Вона продемонструвала свою фігуру в рожевому бікіні Chanel, яке нещодавно було продано за 6900 доларів на перепродажу. Вона виглядала безтурботною, прогулюючись піском, зібравши довге волосся в косу і одягнувши два золотих намиста з підвісками.

У той час як у відпустку вона вибрала вінтажний образ, засновниця Skims часто носить речі свого власного бренду, наприклад, схоже рожеве бікіні, в якому вона позувала біля басейну в червні.

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян вбралася в кімоно під час візиту до Японії, що кумедно, адже раніше Кім Кардаш'ян мала конфлікт з японською громадськістю, коли хотіла назвати свій бренд спідньої білизни Kimono Intimates. Її звинуватили в культурній апропріації, тож бренд у підсумку отримав назву SKIMS.

Раніше Фокус писав, що Кім Кардаш'ян дебютувала з новою зачіскою на благодійному вечорі в Лос-Анджелесі.