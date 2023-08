Кім Кардаш'ян дебютувала з новою зачіскою на благодійному вечорі в Лос-Анджелесі

На благодійний вечір 42-річна знаменитість приїхала зі своєю мамою.

42-річна американська теледіва Кім Кардаш'ян дебютувала з новою зачіскою на щорічному благодійному вечорі This Is About Humanity в Лос-Анджелесі. Про це пише Daily Mail.

Для появи на зірковому заході засновниця SKIMS обрала ефектний образ total black. Кардаш'ян продемонструвала фігуру в обтислій чорній максі-сукні та чорному шкіряному корсеті. Ансамбль знаменитість доповнила сумочкою Chanel, масивним золотим намистом-ланцюжком і загостреними туфлями.

Родзинкою її образу стала нова зачіска. Зірка позувала перед фотографами з градуйованим чубчиком, а інша частина волосся була зібрана в гладкий хвіст.

Кім Кардаш'ян Фото: Getty Images

Кім приїхала на благодійний захід разом зі своєю матір'ю Кріс Дженнер, яка мала стильний вигляд у яскраво-білому брючному костюмі.

Метою проєкту This Is About Humanity є підвищення обізнаності та підтримка розділених і возз'єднаних сімей по обидва боки кордону. Поряд із навчанням спільноти тому, як бути союзниками, TIAH надає ресурси, необхідні мігрантам для отримання предметів першої необхідності для життя, доступу до юридичних послуг, психіатричних обстежень та інших проєктів з надання житла.

