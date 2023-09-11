Леонардо Ді Капріо на самоті сходив на тенісний матч

Хоч актор зараз, за чутками, і зустрічається з моделлю Вітторією Черетті, на теніс він сходив без супутників.

US Open привернув безліч зірок. Особливо фінал чоловічої першості, коли Новак Джокович обіграв росіянина Данила Медведєва. Тож на трибунах можна було побачити як зірок шоу-бізнесу, так і спорту. Вийшов у світ і Леонардо Ді Капріо, якого рідко можна побачити на світських заходах. Про це пише Daily Mail.

Джокович переміг Медведєва у двох сетах у Квінсі, Нью-Йорк (6-3; 7-6; 6-3). 36-річний серб виграв свій четвертий в історії титул US Open.

Леонардо Ді Капріо на US Open

Леонардо Ді Капріо спостерігав за напруженим матчем на самоті. Хоч в останній місяць він часто з'являвся на публіці з італійською моделлю Вітторією Черетті, на теніс він сходив сам.

Він обрав чорну футболку і чорну бейсболку, доповнив образ срібним ланцюжком і сонцезахисними окулярами.

Леонардо Ді Капріо на US Open Фото: Getty Images

Утім, на трибунах і без нього вистачало зірок.

Були присутні Джастін Тімберлейк, Ніколь Кідман з чоловіком Кітом Урбаном, Стінг з дружиною Труді, модель Емілі Ратаковскі та оскароносний актор Меттью Макконахі, який спеціально повернувся в Нью-Йорк з Алабами. На турнірі був навіть колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг. І колишня американська тенісистка Біллі Джин Кінг, яка за свою кар'єру (1968-1990) завоювала 39 титулів Великого шолома. Біллі Джин свого часу зіграла важливу роль у формуванні рівності жінок у тенісі. Цього року US Open відзначає 50-річчя рівної оплати праці.

Але головною подією турніру стала не тільки перемога Джоковича, а й поцілунок Кайлі Дженнер і Тімоті Шаламе.

Зірка реаліті-шоу і зірка фільму "Дюна" почали зустрічатися ще у квітні цього року, але ретельно приховували свої стосунки, доки не з'явилися разом на концерті Бейонсе.

На турнірі вони, як і на концерті, обмінювалися поцілунками, бурхливо обговорювали гру і в якийсь момент Кайлі погладила Тімоті по голові дуже інтимним жестом.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як розвивалися стосунки Леонардо Ді Капріо і Вітторії Черетті. Вони разом відпочивали на яхті, після сходили на кілька побачень. А фотографам їх вдалося зняти на вечірці в модному клубі на Ібіці. Друзі стверджують, що Лео буквально "одурманений" Вітторією і готовий стати розсудливим.

Вітторія Черетті, яка зараз зустрічається з Леонардо Ді Капріо, народилася в Італії, почала кар'єру моделі ще в 14 років і швидко стала улюбленицею дизайнерів.