Календар краси на другу половину вересня 2023 року: коли робити процедури

Точні сприятливі дати для походу в салон краси згідно з фазами місяця в другій половині вересня.

Місячний календар є головним помічником у виборі дат для відвідування салону краси, адже результат наших перевтілень буде нас тішити, якщо було вдало підібрано місячний час. Астрологиня Анжела Перл розповіла, коли краще робити процедури краси в другій половині вересня 2023 року.

Місячний календар краси на другу половину вересня 2023 року:

Стрижки та фарбування волосся: 16, 18, 21, 23, 25, 26 вересня

Манікюр і педикюр: 16, 23, 25 вересня

Схуднення: 16-28 вересня

Видалення пігментних плям, бородавок: 16, 23, 25 вересня

Епіляція та депіляція: 22, 25-27, 29, 30 вересня

Масаж і процедури від целюліту: 18, 22 вересня

Хірургічні операції: 16-28 вересня

Видалення зубів: друга половина місяця не сприятлива

Лікування зубів: 16-28 вересня

Астрологи наголошують, що в період молодого Місяця (16-28 вересня) важливо подбати про своє харчування і розвантаження організму, а якщо будуть проблеми зі сном — приймайте теплі трав'яні ванни. Також астрологи кажуть, що повний Місяць (29 вересня) впливає на якість сну — не перевтомлюйтеся і не переїдайте цього дня.