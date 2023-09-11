Чорніше темряви: бізнес-леді з Нідерландів показала унікальний повністю чорний літак

Літак обійшовся Сандрі Корінні Кінзл у 16 мільйонів доларів, ще п'ять мільйонів пішли на ремонт.

Підприємиця Сандра Корінна Кінзл, яка мешкає між Нідерландами та Австрією, показала свій унікальний літак G450 Gulfstream, на ремонт якого вона витратила 5,5 мільйонів доларів. Літак повністю переобладнали та пофарбували корпус чорною матовою фарбою. Про унікальний літак розповідає YouTube-канал Prop Clear, пише Daily Mail.

Сандра Корінна Кінзл відкрила двері свого літака, побудованого за індивідуальним замовленням, для журналістів YouTube-каналу. Її G450 Gulfstream був побудований на замовлення. Але вона повністю його перефарбувала і переробила під свій смак.

Унікальний повністю чорний G450 Gulfstream

Фарбування корпусу літака в матовий чорний колір обійшлося в 500 000 доларів, а ремонт обійшовся в 5 мільйонів доларів.

Унікальний повністю чорний G450 Gulfstream

Вона віддала перевагу тканинним сидінням замість "старомодної" шкіри і вибрала чорний мармур з Італії для стільниць камбуза.

На знімках літака видно, що салон літака і він сам зовні цілком чорні, з рідкісними вкрапленнями чорного.

У ролику Сандра каже, що цей літак схожий на "Ламборгіні серед приватних літаків" завдяки розкішній і стильній обробці.

Сандра у своєму чорному літаку

Вона також сама розробила дизайн килима з сучасним візерунком у відтінках чорного і сірого.

Для контрасту з матовим оздобленням стін кабіни, Сандра обрала блискучі хромовані кріплення стельових світильників і повітровипускні отвори, а також відповідні пряжки ременів безпеки.

Унікальний повністю чорний G450 Gulfstream

Мандрівниця сказала, що, коли вона шукала собі літак, то зупинила свій вибір на Gulfstream G450, оскільки він найкращий з погляду розміру і дальності польоту, і "ви також можете літати на ньому в США".

Літаку близько 11 років, а модель 2012 року продається на вторинному ринку за трохи менше ніж 16 мільйонів доларів.

До того, як за нього взялася Сандра, літак мав стандартний вигляд: білий і блискучий, але з повністю випотрошеним інтер'єром.

Вона вважає, що "це найдорожча фарбувальна робота, яку коли-небудь проводили на G450", і доручила компанії General Atomics завершити цю роботу.

Сандра та її унікальний повністю чорний G450 Gulfstream

Сандра каже, що вона велика прихильниця персоналізації і вважає традиційні приватні літаки з бежевим інтер'єром нудними нестильними.

Експерт у галузі авіації та підприємець тепер використовує свій приватний літак як приклад для свого бізнесу SCK Aviation .

Консалтингова фірма спеціалізується на наданні допомоги клієнтам у пошуку літака, його ремонті та пошуку відповідного оператора для його експлуатації.

Нагадаємо, раніше Стівена Спілберга розкритикували за польоти на приватних літаках. Режисер неодноразово говорив, що переживає за екологію, але з червня спалив авіаційного палива на 116 тисяч доларів