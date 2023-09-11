Тімоті Шаламе і Кайлі Дженнер були помічені на вечері (відео)

Зіркова пара перестала приховувати свої стосунки після того, як їх помітили за поцілунками на концерті Бейонсе кілька днів тому.

26-річна американська теледіва Кайлі Дженнер і 27-річний актор Тімоті Шаламе були помічені разом на інтимній вечері, організованій дизайнером Гайдером Акерманом і брендом з догляду за шкірою Augustinus Bader у рамках Нью-Йоркського Тижня моди. Про це пише PageSix.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

У відео, опублікованому в Instagram дизайнером ювелірних прикрас Гаєю Репоссі, актор "Дюни" і зірка "Кардаш'ян" посміхалися, коли французький дизайнер виголошував промову. Під час вечері при свічках вони сиділи поруч один з одним і були одягнені обидва в усе чорне.

Їхній останній вихід відбувся всього за кілька днів після того, як Дженнер і Шаламе дебютували як пара на концерті Бейонсе в рамках її світового туру "Ренесанс" у Лос-Анджелес.

Нагадаємо, на початку квітня навколо актора Тімоті Шаламе почали ходити чутки про стосунки з Дженнер, її кілька разів бачили, коли вона виходила з дому зірки. Потім інсайдери повідомляли, що пара зближується і проводить багато часу разом.

Також Фокус писав, що колишній хлопець Кайлі Дженнер заспівав про Тімоті Шаламе в новому треку.