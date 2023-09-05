Кайлі Дженнер і Тімоті Шаламе вперше були помічені за поцілунками на публіці (фото, відео)

Вони були поруч одне з одним усю ніч і вперше показали почуття на публіці.

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26-річна американська теледіва Кайлі Дженнер і 27-річний актор Тімоті Шаламе вперше разом з'явилися на публіці, відвідавши шоу Бейонсе в Лос-Анджелесі. Пару зняли за обіймами та поцілунками. Про це пише TMZ.

На спеціальному концерті Бейонсе на честь її 42 дня народження, пара, чутки про стосунки якої з'явилися у квітні цього року, були у VIP-секції на стадіоні SoFi в Інглвуді. Там же бачили Кендалл Дженнер, Лорі Гарві, Джастіна і Гейлі Бібер, Адель, Зендаю і Кім Кардаш'ян.

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На кадрах чітко видно, що Кайлі та Тімоті цілуються. Потім зіркова пара обіймалася, а в якийсь момент зірка "Дюни" цілував руку бізнесвумен і мами двох дітей.

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Кайлі була одягнена в корсетну сукню, а її волосся зібране в шикарну зачіску. З аксесуарів вона вибрала каблучки і золоті сережки. Тим часом голлівудський актор носив повністю чорний образ, що складається з толстовки з капюшоном і чорної бейсболки.

Нагадаємо, на початку квітня навколо актора Тімоті Шаламе почали ходити чутки про стосунки з Дженнер, її кілька разів бачили, коли вона виходила з дому зірки. Потім інсайдери повідомляли, що пара зближується і проводить багато часу разом. Однак на початку серпня з'явилася інформація про їхнє розставання.