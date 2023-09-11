Блейк Лайвлі сяяла в обтислому комбінезоні з паєтками на показі Michael Kors

Мати чотирьох дітей продемонструвала бездоганну фігуру в яскравому вбранні.

У той час як Тиждень моди продовжує приваблювати гучні імена і суперзірок, на показі Michael Kors справи йдуть саме так: американський дизайнер завжди ставить у першому ряді тих, хто є в топ-списку Голлівуду, і цей рік не став винятком. Про це пише InStyle.

Природно, одна з його найвідданіших прихильниць, Блейк Лайвлі, прийшла сьогодні відсвяткувати колекцію готового одягу дизайнера весна 2024 року в Domino Park у Вільямсбурзі.

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З цієї нагоди 36-річна американська акторка Блейк Лайвлі одягла відвертий комбінезон із золотими паєтками, який вирізнявся розкльошеними штанинами і глибоким декольте.

Блейк Лайвлі на показі колекції Michael Kors Фото: Getty Images

Ідеальний образ матері чотирьох дітей, що притягує загальну увагу, був підкреслений на талії відповідним тонким шкіряним ременем, а волосся Лайвлі вклала об'ємними хвилями. Звисаючі сережки завершили образ зірки "Пліткарки".

Блейк Лайвлі на показі колекції Michael Kors Фото: Getty Images

Серед інших відвідувачів модного показу були Ріта Ора, Ванесса Гадженс, Олівія Вайлд, Голлі Беррі та багато інших, а Емілі Ратаковскі, Ірина Шейк і Ешлі Грем прикрасили подіум разом з іншими моделями.

Раніше Фокус писав, що Блейк Лайвлі в червоному купальнику знялася для рекламного кампейну свого бренду.