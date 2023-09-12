Раян Гослінг та Єва Мендес помічені на рідкісній прогулянці (фото)

Знаменитості готувалися до дня народження своєї старшої доньки.

42-річний канадський актор Раян Гослінг і 49-річна акторка Єва Мендес насолоджувалися рідкісною спільною прогулянкою, коли вони відвідали сімейне свято в готелі в Санта-Барбарі. Про це пише Daily Mail.

Виконавця ролі Кена у фільмі "Барбі" і його дружину помітили, коли вони вивантажували речі зі свого Range Rover після прибуття.

Важливо Єва Мендес прокоментувала акторську гру Раяна Гослінга

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Єва Мендес продемонструвала свій унікальний стиль у червоній максі-сукні, одягненій поверх синьо-чорного халтера. Акторка одягла чорні туфлі з відкритим носом і прикрила очі парою сонцезахисних окулярів.

Також мама двох дітей додала до образу зелену сумку Gucci разом із коричневою сумкою, свою фірмову повʼязку, сережки та святковий ковпак.

Тим часом Гослінг був у джинсах, смугастій сорочці з короткими рукавами в тон і коричневих замшевих черевиках. Актор прикрив голову білою бейсболкою та додав до образу сонцезахисні окуляри.

Раян Гослінг та Єва Мендес

Зіркова пара, яка разом із 2011 року, привезла багато дорожніх сумок Gucci, сомбреро, капелюшки федори та інші подарунки.

Ймовірно, свято буде присвячено старшій доньці пари, восьмирічній Есмеральді Амаді, яка народилася 12 вересня 2014 року. У знаменитостей також є молодша донька Амада Лі, 7 років.

Нагадаємо, як доньки Раяна Гослінга відреагували на його головну роль у фільмі "Барбі".

Також Фокус писав про пляжну прогулянку Раяна Гослінга з дружиною та дітьми.