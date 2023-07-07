Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Єва Мендес прокоментувала акторську гру Раяна Гослінга

Єва Мендес та Раян Гослінг, барбі, раян гослінг кен, марго роббі барбі, грета гервінг, акторська гра раяна гослінга
Фото: Getty Images | Єва Мендес та Раян Гослінг

Знаменитість пригадала їхній спільний проєкт "Місце під соснами".

Related video

49-річна американська акторка Єва Мендес висловилася про акторську роботу свого чоловіка Раяна Гослінга.

У пості, опублікованому в Instagram, зірка екрану показала архівні кадри з фільму 2013 року "Місце під соснами", у якому вони з Раяном познайомились.

Мендес написала: "Моя людина. Моє життя… Сказати, що він найкращий актор, з яким я коли-небудь працювала, — нічого не сказати".

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Мати двох додала: "Дякую блискучій і прекрасній Греті Гервіг", додавши цитату про Гослінга з нового інтервʼю режисера "Барбі".

Раян Гослінг та Єва Мендес

"Це деяка комбінація Марлона Брандо, Джина Вайлдера, Джона Беррімора, Джона Траволти", — описала акторську гру Гослінга Гервінг.

Вона використала ту саму цитату, щоб помістити поверх одного з фрагментів їхнього кримінально-драмового фільму 2013 року, який зобразив їх як сім’ю з трьох осіб, що бореться з труднощами.

Також 49-річна акторка показала ролик з кадрами нової ролі Кена свого чоловіка у фільмі "Барбі" з Марго Роббі.

Раян Гослінг

Дві зірки, які виховують спільних доньок Есмеральду, 8, і Амаду, 7, відомі тим, що тримають подробиці своїх стосунків у таємниці.

Нагадаємо, Раян Гослінг висловився про свою кохану Єву Мендес.

Також Фокус писав про секрет сяючого обличчя Єви Мендес.