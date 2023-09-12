Чай лате: чому цей відтінок манікюру такий популярний восени 2023 (фото)

Усі відтінки бежевого цього сезону будуть затребувані завдяки своїй універсальності та спокійній палітрі. "Чай лате" займає серед них особливе місце.

Улюблений багатьма зірками першої величини американський майстер манікюру Том Бачик прославився не тільки завдяки своїй майстерності, а й умінню тонко відчувати модні тенденції в нейл-індустрії. Він має впізнаваний стиль, який тяжіє до класики, поєднаної з бездоганним виконанням, що робить навіть найпростіший на вигляд манікюр справжнім витвором мистецтва. Свої найпомітніші роботи він публікує в Instagram, і багато хто звідти черпає ідеї, натхнення, а також перебуває в курсі останніх віянь. Так, з легкої руки Бачика у вересні 2023 найпопулярнішим може стати покриття "чай латте" бежевого кольору зі світло-бузковим відливом, який із задоволенням носить співачка і давня клієнтка Тома Дженніфер Лопес. У сторіс він показав результат недавньої співпраці, і ми впевнені, що модниці оцінять таке покриття.

Відтінок "чай лате" — тренд осені 2023 року Фото: 𝙏𝙤𝙢 𝘽𝙖𝙘𝙝𝙞𝙠 Nails й улюблене покриття Дженніфер Лопес Фото: 𝙏𝙤𝙢 𝘽𝙖𝙘𝙝𝙞𝙠 Nails

Особливо ефектно виглядає такий манікюр на нігтях мигдалеподібної форми, проте не менш виграшний вигляд він матиме навіть на коротких нігтях.

Перевага відтінку "чай лате" — в його спокої. Він ідеально підійде під будь-який ансамбль: чи то стриманий діловий стиль, чи то похід на вечірку в яскравій блискучій сукні. У повсякденних образах такий колір і зовсім має просто розкішний вигляд.

Зазначимо, що жоден інший сезон року не асоціюється з кавовою колірною гамою так, як осінь. Саме тому у своїх осінньо-зимових колекціях дизайнери налягають на бежеві та нейтральні відтінки, а візажисти наполегливо рекомендують запастися нюдовими палетками. Те ж стосується і манікюру.

Раніше Фокус писав, чому в моді знову "голий" манікюр."