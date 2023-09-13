Сальма Хаєк у сукні Gucci з розрізом від стегна зʼявилася на заході (фото)
Знаменитість з чоловіком відвідала благодійну вечерю Kering Foundation.
57-річна мексикано-американська акторка Сальма Хаєк зʼявилася в розкішній сукні від Gucci. Знімками з нещодавньої події зірка "Фріди" ділиться у своєму Instagram.
Знаменитість у компанії свого чоловіка, 61-річного французького мільярдера Франсуа-Анрі Піно, відвідала вечерю для жінок від компанії Kering, генеральним директором якої є коханий акторки.
На заході Хаєк зʼявилася в довгій бордовій сукні з розрізом до стегна, паєтками та глибоким декольте. До вечірнього аутфіту зірка "Вічних" додала чорний клатч та кілька лаконічних прикрас. Волосся Сальма уклала легкими хвилями.
Зазначимо, що Піно є головою Kering Foundation, а його дружина входить до ради директорів.
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Тим часом французький бізнесмен був у класичному костюмі з білою сорочкою та метеликом.
"Усе готово для вечері "Турбота про жінок" сьогодні в Нью-Йорку, яку презентує @keringfoundation. Підтримую дуже близьку моєму серцю справу. ❤️ #CaringForWomen", — прокоментувала захід акторка.
Нагадаємо, Сальма Хаєк станцювала в бікіні на фоні великого кактуса.
Також Фокус писав про літній відпочинок Сальми Хаєк на яхті.