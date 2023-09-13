Кіра Найтлі хоче захистити своє обличчя авторськими правами від ШІ

Зірка "Піратів Карибського моря" вважає, що ШІ може мати "катастрофічні" наслідки для Голлівуду на тлі страйків SAG-AFTRA.

Кіра Найтлі, зірка таких хітів, як "Пірати Карибського моря", "Реальне кохання" та багатьох інших, занепокоєна тим фактом, що кіностудії можуть використовувати її зовнішність, завдяки ШІ. Тож, на тлі нинішніх страйків сценаристів і акторів в Америці, викликаних використанням студією штучного інтелекту для заміни акторів-людей, 38-річна актриса планує захистити авторські права на своє обличчя. Про це пише Daily Mail.

Британська актриса сказала: "Зараз актрис турбує використання їхніх голосів, і вони намагаються захистити індустрію озвучування. Я не знаю, де це відбувається, але я знаю, що це переговори. Але я вважаю, що наступним кроком буде захист авторських прав на моє обличчя".

Кіра Найтлі Фото: Getty Images

"Використання ШІ в кіноіндустрії може призвести до катастрофічних наслідків, і я сподіваюся, що уряди прийдуть і відрегулюють законодавство", — додала вона.

Студії, зокрема такі, як Amazon, Netflix і Apple, пропонують використовувати штучний інтелект для заміни людей цифровими скануваннями, де зображення актора може бути накладено на дублера.

Голлівудські актори і сценаристи наразі об'єдналися у своєму першому за понад 60 років "подвійному страйку", пообіцявши захистити кожного працівника галузі від заміни ШІ.

Це відбувається тому, що знаменитості дедалі частіше стають об'єктами діпфейкових технологій, які можуть використовувати їхні голоси й образи для чого завгодно: від реклами до фіктивних пісень і порнографії.

Актор Брюс Вілліс, якому в березні минулого року поставили діагноз "лобно-скронева деменція", нещодавно "з'явився" в рекламі, де він був прив'язаний до бомби на кормі яхти.

Питання "Кому належить Брюс Вілліс" стало предметом занепокоєння профспілки SAG-AFTRA торік, і розпочалася боротьба з контрактами, у яких використовували наївність їхніх членів щодо ШІ.

Кіра Найтлі, яка нещодавно знялася у фільмі Рідлі Скотта "Бостонський душитель", не дає можливості копіювати себе і любить контролювати свої проєкти.

Нещодавно вона відмовилася від участі в головній ролі в екранізації Apple TV історичного роману Сари Перрі "Змій в Ессексі", щоб побути зі своєю сім'єю, коли обмеження, пов'язані з COVID, ускладнили догляд за дітьми.

Акторка виховує двох доньок Еді та Далілу від чоловіка Джеймса Райтона, клавішника рейв-групи Klaxons.

Кіра Найтлі Фото: Getty Images

Вони одружилися 2013 року на півдні Франції, де вона була в модному вбранні від Chanel на скромній церемонії, на якій були присутні всього 11 гостей.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про страйк сценаристів і акторів, який триває в США з травня цього року. Домовиться з главами кіностудій поки неможливо і зйомки багатьох популярних проєктів були відкладені.