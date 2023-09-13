Наймодніші жакети осені 2023. Топ-5 трендів сезону

На відміну від пальт, які ми носимо взимку, щоб захиститися від негоди, осінні куртки та піджаки обирають насамперед заради модного образу. Розглядаємо найактуальніші варіанти жакетів на прохолодний сезон 2023.

Звісно, це ще й шар одягу, який ви одягаєте, щоб зігрітися в прохолодні осінні дні, але коли ви обираєте куртку або піджак на осінь, все залежить від того, що вона додасть до вашого образу. Оскільки ми готуємося зануритися в осінні тенденції цього сезону, як і очікувалося, трендові піджаки вказуватимуть на те, що нас найбільше хвилює — образи!

Головні тенденції осені 2023 року — це вишукані базові речі та перероблений вінтажний стиль. Хоча ми і продовжимо бачити відсилання до початку нульових, стилі 80-х і 90-х знову з'являються на вулицях модних столиць. Вінтажні силуети сприймаються в більш сучасному виконанні, і вони роблять нашу гру з куртками і жакетами цікавішою, ніж будь-коли.

Якщо ви шукаєте річ, яка принесе вам максимальну віддачу від витрачених коштів цієї осені, ці модні рішення — те, що вам потрібно. Повірте нам: ви носитимете їх постійно весь сезон.

Жакети бомбери на осінь 2023

Жакет бомбер на осінь 2023

Минулого року ми бачили, як куртки-бомбери повернулися на сцену модних рішень у вигляді шкіряних версій оверсайз, від яких неможливо було відмовитися, відкривши Instagram. Можна з упевненістю сказати, що вони повернулися назавжди, і погляди на них у 2023 році здаються абсолютно свіжими. Чи то класичний шкіряний варіант оверсайз, чи то варіант з вовни (пам'ятаєте минулорічний бомбер Zara?), їх можна носити з будь-якими вашими осінніми одиницями одягу, навіть з класикою: вам пробачать.

Жакети мото-рейсерів на осінь 2023 року

Цієї осені додайте трохи веселощів у свій осінній образ 2023 за допомогою мотокуртки. Ми бачимо мотоциклетні куртки як в оверсайз, так і в укороченому варіантах, що створюють неповторну вінтажну атмосферу крутої дівчини, але в будь-якому разі вони безумовно стануть головною зіркою вашого гардероба. Одягніть його з міні-сукнею на вечірку або з широкими джинсами і туфлями на маленьких підборах на побачення, а потім подякуйте нам за гарну пораду.

Стьобані жакети та куртки на осінь 2023

Останнім часом у наших стрічках з'являються два типи стьобаних курток: стьобана ковдра з різноманітними візерунками чи нашивками та куртка-пуховик, зазвичай однотонна. У цьому немає нічого дивного, але нам подобаються обидва варіанти. Цієї осені 2023 року ми доповнюємо наші стьобані пальта сабо і фермерською сумкою на плечі.

Жакети аля Chanel на осінь 2023 року

Жіночий жакет більше не призначений тільки для ділових костюмів або офісного одягу. Цієї осені вони готові прийняти вас і в звичайні дні. Цей фактурний жакет без коміра вкорочений до стегон і має настільки класичний вигляд, наскільки це взагалі можливо. Носіть його в офіс зі штанами з понеділка по п'ятницю або поєднуйте з невимушеними джинсами і кросівками, щоб створити образ для вихідних.

Куртка далекобійника/trucker jacket 2023

Ви знаєте, що джинсові куртки поєднуються буквально з усім і вся? Як і куртка далекобійника. Куртка далекобійника — це, по суті, проста, нібито пошита на замовлення куртка, що зазвичай має широкий комір і застібку на блискавку або ґудзики. У поєднанні з кросівками та улюбленими штанами цей образ зробить повсякденний образ більш вишуканим.

Куртки Леттермана на осінь 2023 року

Куртка Letterman — наша остання модна знахідка на осінь 2023 у цьому огляді. Ви знаєте метод "нелогічного" для образу взуття, який так полюбляє Інтернет і Тікток, щоб виглядати трохи модніше і від цього трохи дивніше? Так само ми застосовуємо куртки Letterman: щоб додати непередбачуваності в наші улюблені вбрання восени 2023 року.

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