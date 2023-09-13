Шакіра привела синів на церемонію MTV VMA 2023

Хлопчики, яких артистка ділить із колишнім Жераром Піке, підтримали зіркову маму.

46-річна колумбійська співачка Шакіра привела своїх синів — 9-річного Мілана і 7-річного Сашу — на церемонію MTV Video Music Awards 2023. Про це пише Daily Mail.

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На зірковому заході, який проходив у Prudential Center у Ньюарку, штат Нью-Джерсі, хлопчики підтримували зіркову маму, коли вона отримала одну з найвищих нагород вечора — премію Майкла Джексона Video Vanguard, що зробило її першою південноамериканською артисткою, удостоєною цієї нагороди.

Шакіра приголомшила публіку своєю блакитною шовковою сукнею від Versace з фірмовими золотими шпильками, що прикрашали передню частину ансамблю із зухвалим вирізом посередині та з боків. Тим часом хлопчики одягалися в чорно-жовті спортивні костюми в поєднанні з кросівками з тим же принтом.

Шакіра із синами на MTV Video Music Awards 2023 Фото: Getty Images

Отримавши премію Video Vanguard Award, Шакіра вийшла на сцену і виголосила промову, в якій подякувала своїй сім'ї та шанувальникам.

Раніше Фокус писав, що Шакіра вийшла на рожеву доріжку в сукні з відвертим вирізом на спині.