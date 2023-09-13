Норман Рідус і Кіану Рівз разом проїхалися на мотоциклах по пустелі

Зірка "Ходячих мерців" і актор "Джона Віка" обожнюють мотоцикли, але це була їхня перша поїзда удвох.

59-річний Кіану Рівз і 54-річний Норман Рідус уперше разом покаталися на мотоциклах у рамках шоу зірки "Ходячих мерців" під назвою "Поїздка з Норманом Рідусом". Відомо, що Кіану обожнює мотоцикли і йому навіть належить компанія з їхнього виробництва. Актори вирушили в подорож пустелею в штаті Юта. Про це пише Daily Mail.

"Я бачу Юту з Джонні Ютою", — сказав Норман, маючи на увазі персонажа Кіану з кримінального бойовика 1991 року "На гребені хвилі". І він зазначив, що це "епічна поїздка".

Трейлер шоу "Поїздка з Норманом Рідусом"

Актор також сказав, що Юта — це останній рубіж старого Дикого Заходу. Місце, де злочинці шукали притулку, а піонери могли створювати свою власну реальність.

Норман розповів, що вони з Кіану вже багато років говорили про спільну поїздку, і нарешті це сталося.

Норман запитав про мотоциклетну компанію Кіану Arch, і актор сказав, що компанія була заснована 2011 року, і показав йому модель KRGT-1. Він нагадав, що захопився мотоциклами, коли ріс у Торонто.

Норман Рідус і Кіану Рівз Фото: AMC

"Щоліта в Йорквілл приїжджали банди мотоциклістів. Я просто пам'ятаю, як маленьким захоплювався ними та їхньою свободою. Це було схоже на альтернативу. Це було схоже на силу. Дух товариства, ось і все. І ось так усе почалося", — розповів Кіану.

Вони вирушили в триденну подорож завдовжки 500 миль через Юту, яка привела їх спочатку в Солт-Лейк-Сіті, потім на південь, до гоночної команди світового класу в окрузі Саміт, а потім попрямували до національного парку Каньйонлендс і завершальну поїздку до Моава.

Норман зізнався, що йому не вистачатиме поїздок на мотоциклах у Джорджії, де він працює над новим серіалом зі всесвіту "Ходячих мерців".

А Кіану розповів, яким спортом займається. В юності він грав у хокей, але залишив цей вид спорту після травми. Тепер він захоплюється більярдом. Також він згадав легендарного Патріка Суейзі, з яким грав у культовому фільмі "На гребені хвилі" і назвав його приголомшливим.

"Усі трюки, що є у фільмі, він робив сам. Ось чому це є у фільмі", — сказав Кіану.

Уривок із шоу про подорож Нормана Рідуса і Кіану Рівза

Нагадаємо, раніше Кіану Рівз покатався на менш серйозному мотоциклі. Відпочиваючи на Капрі разом зі своєю коханою сестрою Кім, Кіану катався на кумедному яскраво-жовтому моторолері.

А потім він разом з Кім вийшов у море на маленькій яхті, де насолоджувався сонячними ваннами і рожевим шампанським.