Кіану Рівз проїхався на кастомному мотоциклі Лос-Анджелесом

Кіану розуміється на хороших мотоциклах й у вільний час із задоволенням ганяє на своєму круїзері.

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58-річний американський актор Кіану Рівз у перервах між зйомками насолоджується поїздками на байку. Нещодавно зірку помітили в Лос-Анджелесі на синьому мотоциклі, пише Daily Mail.

Кіану був одягнений у чорну куртку для мотокросу і рукавички, пару оливково-зелених штанів і коричневі черевики. На голові у нього красувався захисний червоно-чорний шолом, а очі він сховав за темними сонцезахисними окулярами.

Свої речі актор носив у чорному рюкзаку, прикріпивши до сумки кепку далекобійника.

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Прогулянка відбулася після того, як Кіану возз'єднався з колишньою дівчиною Софією Копполою на заході House of Suntory минулого місяця. Він був приурочений до 100-річчя легендарного віскі, відбувся в готелі The Londoner Hotel в Англії. Кіану був присутній на прем'єрі короткометражного фільму 52-річної Софії, присвяченого легендарній компанії.

Рівз знявся в короткометражному фільмі "День річниці Санторі", режисером якого є Коппола, і в документальному серіалі "Природа і дух Японії", знятому її братом Романом Копполою. Обидва були створені в партнерстві з Suntory.

У 1992 році Рівз уже з'являвся в рекламі бренду.

Кіану Рівз давно захоплюється байками. Ба більше, у 2011 році він та інженер-механік Гард Голлінгер заснували компанію Arch Motorcycle з виробництва кастомних мотоциклів. За перші дев'ять років діяльності Arch Motorcycle випустив уже три моделі мотоциклів.

Компанія Arch Motorcycle випускає кастомні мотоцикли

Перший круїзер, мотоцикл для далеких подорожей, був представлений 2015 року і коштував 80 тисяч доларів, що вчетверо дорожче за "Харлея" і вдвічі дорожче за Ducati.

Два мотоцикли, що послідували за ним, були не дешевшими, а модель Аrсh Method 143, концептуальний круїзер для любителів розкоші, і зовсім вийшов лише в кількості 23 штуки.

Раніше Фокус писав, що Кіану Рівз повернувся до музичної кар'єри і взяв до рук бас-гітару.