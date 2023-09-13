Кріс Еванс і його дружина планують другу весільну церемонію

Зіркова пара вирушить до Європи, щоб влаштувати свято для рідних нареченої, які не змогли прилетіти в Америку.

Кілька днів тому стало відомо, що 42-річний американський актор Кріс Еванс одружився з 26-річною португальською акторкою Альбою Баптистою. Однак, як повідомляє PageSix, молодята вирушили до Європи, щоб влаштувати торжество вдруге.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Перша церемонія одруження пари відбулася в Бостоні, рідному місті зірки фільмів Marvel. Як повідомляють джерела, друге торжество буде організовано в Португалії.

"У Португалії буде проведена друга зустріч членів сім'ї Альби, які не змогли бути присутніми в Массачусетсі", — сказав інсайдер. — Я думаю, десь цього тижня. Потім вони вирушать із Португалії в медовий місяць".

Нагадаємо, новина про другу вечірку з'явилася за кілька днів після того, як Еванс і Баптіста пов'язали себе узами шлюбу на інтимній церемонії у своєму будинку в районі Бостона. На "красивій" церемонії були присутні лише найближчі та друзі. Крім того, гостей попросили віддати телефони перед початком урочистостей і підписати папери "про нерозголошення".