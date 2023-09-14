Загибель Зевса: найвищий пес у світі помер у три роки (фото, відео)

Остеосаркому в Зевса діагностували наприкінці літа. Багато людей скидалися грошима на його лікування, проте хвороба виявилася сильнішою.

Найвищий собака у світі, німецький дог Зевс, зріст якого в холці становив 105 см, помер у віці трьох років після боротьби з остеосаркомою (рак кісток). Про це повідомляється на сторінці тварини, на яку було підписано понад 17 тисяч осіб.

Онкологію у Зевса діагностували наприкінці літа.

"З великим сумом ми повідомляємо, що цього тижня у Зевса діагностували рак. У нього дуже агресивна остеосаркома на нозі. У нас є кілька варіантів лікування, але ми з терпінням просимо підтримки. Без вашої допомоги наші можливості лікування дуже обмежені. Будь ласка, розгляньте можливість пожертвування, навіть 5 доларів мають величезне значення. Якщо ви не можете зробити фінансовий внесок, будь ласка, поділіться публікацією!" — написала 27 серпня його господиня Бріттані Девіс із Бедфорда, штат Техас.

Бріттані вдалося зібрати 12 244 долари із запланованих 20 тисяч, і поки тривало лікування, Девіс публікувала оновлення на сторінці збору коштів, щоб люди точно знали, що відбувається. Власники Зевса демонстрували його мужню боротьбу з хворобою, яка, на жаль, виявилася сильнішою. Протистояння з раком позбавило його однієї ноги і призвело до важкого нападу пневмонії.

"Мій Зевзі пішов. Йому більше не боляче. Мама щосекунди тримала його за голову і чухала вуха. Його дуже, дуже любили. За короткий час він прожив велике життя. Його лікарі випробували абсолютно все, але він був занадто хворий. Спасибі кожній людині, яка посилала нам любов і молитви. Будь ласка, бережіть нашу сім'ю у своїх молитвах у цей дуже важкий час", — ідеться в публікації за 13 вересня.

Історія Зевса

Зевс — сіро-коричневий німецький дог, якого 2022 року Книгою рекордів Гіннеса було визнано найвищим собакою (самцем), який нині живе у світі.

Про цього собаку Бріттані мріяла з самого дитинства. Завдяки щасливому випадку у її брата Гарретта був колега, який їх розводив. Він подарував сестрі восьмитижневе цуценя, яке моментально стало її другом. У посліді з п'яти цуценят Зевс був найбільшим.

"Він був великим собакою відтоді, як ми його купили, навіть для цуценяти. У нього були величезні лапи", — згадує Бріттані, яка спочатку боялася, що вдома живе такий великий собака, але це виявилася любов з першого погляду.

Німецькі доги спочатку були виведені для полювання на свиней і використовували свій великий зріст, щоб захищати жінок, які їдуть в екіпажах, бігаючи поруч із ними. Однак Бріттані розповідала, що Зевс віддавав перевагу набагато більш невимушеному підходу до життя:

"Зевс шалено боявся свиней. Він боїться дощу, тому про свиней не може бути й мови".

Пес проводив дні, гуляючи з власниками околицями, а особливо любив фермерський ринок у Далласі. Там його знали всі місцеві продавці і норовили завжди чимось пригостити.

Попри розміри, Зевс був дуже доброзичливим псом і ладнав із собаками будь-яких розмірів. Крім нього, у родині Бріттані є ще три австралійські вівчарки, а також кішка.

Не обходилося і без пустощів. Пес любив красти дитячі соски з прилавків і їжу, яку там бачив.

За словами Бріттані, утримання такого собаки — дороге задоволення, тому, плануючи завести велику породу, слід бути готовими до великих витрат на корм. Господиня розповідає, що на день він з'їдав 12 чашок корму, пив воду з раковини, а ще любив яєчню і кубики льоду.

Ще рік тому ветеринари були в захваті від того, що у Зевса чудове здоров'я, хоча німецькі доги, як правило, мають коротшу тривалість життя, ніж інші собаки через їхні величезні розміри. Німецькі доги часто доживають до семи або десяти років.

На шляху до рекорду

Ідея звернутися до Книги рекордів Гіннеса вперше виникла на сімейних зборах, коли було висловлено припущення, що Зевс, імовірно, був вищим за колишню найвищу з нині живих собак (самець).

"Ми навіть не думали, що це можливо. Але щойно ми виміряли його, то зрозуміли, що, ймовірно, так воно і було. Це було ураганно і несподівано. Ми ніколи не думали, що в нас буде найбільший із нині живих собак", — говорила Бріттані.

Раніше Фокус писав, що в США зниклий собака возз'єднався з сім'єю через 12 років.